Startseite GA-ASI entwickelt U-Boot-Bekämpfung mit Test neuer, aus der Luft abgeworfener Sensoren weiter Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-26 00:16. SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) setzt die Erweiterung der Rolle unbemannter Luftfahrtsysteme fort und weist erstmals die Fähigkeiten bei der U-Boot-Bekämpfung (Anti-Submarine Warfare, ASW) mit einem MQ-9B SeaGuardian® nach. In einem bahnbrechenden Test, der zwischen 20. und 30. Januar 2025 stattfand, hat ein vom Unternehmen betriebener MQ-9B SeaGuardian erfolgreich U-Boot-Sensoren durch die Verwendung mehrerer Sonobuoy Dispensing System- (SDS)-Kapseln der Vorserie eingesetzt und getestet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78669/GA_022525_DEPRcom.001.... Entsprechendes Bild Nachdem der SeaGuardian bereits seine Fähigkeiten bei der Verfolgung von Unterwasserzielen unter Beweis gestellt hatte, wurden diese Fähigkeiten mit den kürzlich entwickelten SDS-Kapseln von GA-ASI zusätzlich erweitert. Diese Kapseln setzten mehrere Sonobojen ein, um an Bord thermische Tiefenmessungen und akustische Datenverarbeitung durchzuführen. Mittels DIFAR (Directional Frequency Analysis and Recording), DICASS (Directional Command Activated Sonobuoy System) und Bathythermograph-Sonobojen konnte der SeaGuardian effektiv Unterwasserziele aufspüren, verfolgen und analysieren und gleichzeitig wichtige akustische Informationen erfassen. Diese Demonstration ist ein großer Schritt nach vorn bei den Fähigkeiten unbemannter Systeme und markiert einen wichtigen Meilenstein beim Nachweis, dass ein unbemanntes Luftfahrzeug durchgängige ASW-Operationen durchführen kann, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Der Erfolg dieser Tests ebnet den Weg für verbesserte Fähigkeiten bei der U-Boot-Bekämpfung mit dem MQ-9B SeaGuardian. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der U.S. Navy bei der Erforschung innovativer Lösungen für verbreitete maritime Operationen im Unterwasserbereich. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses setzte GA-ASI erfolgreich mehrere DIFAR- und DICASS-Test-Sonobojen ein und glich die Ausstoßgeschwindigkeit präzise mit den Belastungsdaten ab. Dies lieferte ein originalgetreues Einführungsmodell zur Verfeinerung zukünftiger Einsatzmöglichkeiten. AIRWorks von der Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) spielte eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung und Überwachung der Entwicklung, um sicherzustellen, dass das System den angehenden Anforderungen der Streitkräfte entspricht. AIRWorks hat mit GA-ASI bei mehreren ASW-Demonstrationen zusammengearbeitet, einschließlich der Rim of the Pacific- (RIMPAC)-Übung im Juli 2024. Angesichts der bereits bestehenden starken Nachfrage seitens mehrerer Kunden rechnet GA-ASI mit einem steigenden Interesse am MQ-9B SeaGuardian, da dieser über hochwertige maritime Fähigkeiten verfügt und deutlich kostengünstiger ist als herkömmliche bemannte maritime Plattformen. Über GA-ASI General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein mit General Atomics verbundenes Unternehmen, ist ein führender Konstrukteur und Hersteller von bewährten, zuverlässigen RPA-Systemen, Radargeräten und elektrooptischen und verwandten Missionssystemen, unter anderem der RPA-Serie Predator® und des Multi-Modus-Radars Lynx®. Mit mehr als acht Millionen Flugstunden bietet GA-ASI missionsfähige Long-Endurance-Luftfahrzeuge mit integrierten Sensor- und Datalink-Systemen, die ständiges Situationsbewusstsein ermöglichen. Das Unternehmen produziert außerdem eine Vielzahl von Sensorsteuerungs- und Bildauswertungssoftware, bietet Pilotentraining und Unterstützungsleistungen und entwickelt Antennen aus Metamaterial. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com . Avenger, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten