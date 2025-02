Startseite Norbert Köhler präsentiert seinen neuen Song: "Können diese Augen lügen" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 20:54. Nach dem Erfolg seiner Weihnachtsballade "Sanft und leise" kehrt Norbert Köhler mit einem kraftvollen neuen Stück zurück, das die Herzen seiner Fans im Sturm erobern wird. Mit "Können diese Augen lügen" präsentiert Norbert Köhler einen eingängigen Popschlager, der die Zuhörer auf eine emotionale Reise mitnimmt. Der Refrain des Songs ist ein eindringliches Bekenntnis zur Liebe:

"Können diese Augen lügen, in die ich blick bei Tag und Nacht, können diese Augen lügen,

wenn du zärtlich zu mir sagst. Das mit uns ist die große Liebe, sieh der Wahrheit ins Gesicht,

Augen die so schön wie deine sind, nein, die lügen nicht." Diese Zeilen spiegeln die tiefen

Gefühle und die innige Verbundenheit wider, die in jeder festen Beziehung zu finden sind. Norbert Köhler, bekannt für seine einfühlsamen Texte und melodiösen Klänge, schafft es erneut, mit seiner Musik eine Brücke zwischen Herz und Verstand zu schlagen. "Können diese Augen lügen" ist nicht nur ein Song, sondern ein Erlebnis, das die Zuhörer dazu einlädt, über die Kraft der Liebe und die Wahrheit in den Augen des Partners nachzudenken. Der Song wird ab 07.03.2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Seid bereit, euch von Norbert Köhlers neuestem Werk verzaubern zu lassen! Titel: Können diese Augen lügen

Interpret: Norbert Köhler

Musik & Text:

Jascha Welzel

Toni Hauschild

Andreas Schulze

© Lucile Musik Verlag

==================

ISRC: MPN001830421

EAN: 9705435333280

================== Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Können diese Augen lügen

Herr Norbert Köhler

Am Lindenbühl 24

87487 Wiggensbach

Deutschland fon ..: 0162 934 10 97

web ..: https://koehlernorbert.de/

email : info@koehlernorbert.de Songwriter & Musiker Pressekontakt: slbl-records

Frau Beatrix Laier

Kaindlstr. 36

70569 Stuttgart fon ..: 0160 557 555 7

web ..: https://slbl-records.de/

email : info@slbl-records.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten