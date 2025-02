Startseite VERSES® meldet Einführung des kommerziellen Toolkit für den Genius™-Agent Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 16:24. Das Unternehmen erwartet den Start der kommerziellen Einführung, die Umstellung von Betanutzern, neue Partnerschaften und einen erweiterten Zugang zu Frühanmeldungen Vancouver, BC - 25. Februar 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf intelligente Software-Systeme der nächsten Generation spezialisiert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Einführung der kommerziellen Version von Genius im April plant. Genius ist eine Suite von Tools für die Konzeption von autonomen intelligenten Agenten, die fortlaufend schlussfolgern, planen und lernen. Die private Betaphase von Genius ermöglichte uns die Validierung seiner Anwendbarkeit in unterschiedlichen Anwendungsfällen, einschließlich Sicherheit autonomer Fahrzeuge, Flottenoptimierung, Betrugserkennung, Kreditrisikobewertung, Finanzmarktmodellierung und Wirksamkeit von Medikamenten. Diese praxisnahen Anwendungen waren außerordentlich wichtig für die Verfeinerung unseres Produkts, sodass wir dem Eintritt in die Vermarktungsphase mit Spannung entgegensehen; wir machen Genius tausenden von interessierten Kunden und Partnern verfügbar, die einen Zugang angefragt hatten, sagte Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES. Die bereichsspezifischen Modelle von Genius bieten größere Genauigkeit und Zuverlässigkeit als die allgemeinen Fähigkeiten von Large Language Models (LLM); sie befriedigen kritische Bedürfnisse des Markts und lösen das Problem der letzten Meile von KI - ein Fortschritt, der unserer Ansicht nach entscheidend für seine breite Akzeptanz und seinen Wert in der realen Welt sein wird. Die kommerzielle Einführung wird voraussichtlich die letzte Version von Genius mit neuen Funktionen umfassen, unter anderem intelligente Agenten, einen Modell-Editor, Programmierschnittstellen (API) und ein Entwicklerportal. Das Unternehmen wird voraussichtlich mit der Umstellung von Betanutzern auf zahlende Kunden beginnen und Antragstellern aus tausenden von Entwickleranmeldungen Zugang ermöglichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Genius als bezahlten Service mit verbrauchs- und leistungsabhängiger Preisgestaltung sowie als Unternehmenslizenzen anbieten wird. Die Markteinführungsstrategie von VERSES wird sich weiterhin auf strategische, Unternehmens- und Channel-Partner sowie die Integration von Dritten konzentrieren. Genius-basierte Agenten, die auf den Einsatz parallel zu LLM mit bereichsspezifischen Modellen ausgelegt sind, demonstrieren durchgängig sehr gute mehrstufige Entscheidungsprozesse und fundiertes Fachwissen, erklärte Hari Thiruvengada, CTO von VERSES. Die jüngsten Benchmarks haben gezeigt, dass Genius-Agenten, die Schlussfolgerungen aus bereichsspezifischen Modellen ziehen, bei mehrstufigen Entscheidungen besser als allgemein einsetzbare Grundmodelle wie OpenAI o1 und DeepSeek r1 abschneiden. Wir sind davon überzeugt, dass dies unseren innovativen Ansatz bestätigt und die zeitliche Relevanz unserer Fortschritte in Richtung auf komplexe, reale Herausforderungen unterstreicht. Funktionen von Genius - Genius-Modelleditor: Ein Tool zur Erstellung, Schulung und Aktualisierung bereichsspezifischer Modelle durch eine intuitive Low-Code-Schnittstelle.

- Genius-Agenten: Intelligente Agenten, die kuratierte Bereichsmodelle nutzen, um zuverlässig, erklärbar und effizient Schlussfolgerungen zu ziehen.

- Genius-API: Integrationsschnittstellen, die es den Nutzern ermöglichen, fortgeschrittene Schlussfolgerungen und Lernfähigkeiten unmittelbar in ihre Anwendungen zu integrieren.

- Genius-Entwicklerportal: Eine zentralisierte Ressource, die Dokumentation, Tutorials und Beispiele bietet, welche Entwickler befähigen, zuversichtlich agentenbasierte Systeme zu entwickeln.

- Hosted Services von Genius: Eine Cloud-gehostete Option, die einen schnellen, mühelosen Einsatz von Genius-basierten Lösungen in bevorzugten Hosting-Umgebungen ermöglicht. Zur Anmeldung für Genius besuchen Sie bitte unsere Website unter Verses.ai. Über VERSES VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das intelligente Softwaresysteme der nächsten Generation entwickelt, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist auf Grundlage elementarer Grundsätze aus Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Werkzeugen für Anwender des maschinellen Lernens, mit denen sie komplexe dynamische Systeme modellieren und autonome intelligente Agenten erzeugen können, die kontinuierlich denken, planen und lernen. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Technologien optimal entfaltet. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter verses.ai, LinkedIn und X. Im Namen des Unternehmens Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc.

Presseanfragen: press@verses.ai Investor Relations-Anfragen USA: Matthew Selinger, Partner, Integrous Communications, mselinger@integcom.us 415-572-8152 Kanada: Leo Karabelas, President, Focus Communications, info@fcir.ca 416-543-3120 Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen In dieser Pressemitteilung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinungen dieser Wörter oder Variationen davon oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl VERSES angesichts der Erfahrung seiner jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer als angemessen erachteter Faktoren der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf sie verlassen, da die Parteien nicht garantieren können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Erwartung, dass das Unternehmen die kommerzielle Version von Genius im April auf den Markt bringen wird; die Erwartung, dass Genius den Tausenden von zahlenden Kunden und Partnern, die den Zugang beantragt haben, zur Verfügung gestellt wird; dass die kommerzielle Markteinführung von Genius voraussichtlich die neueste Version von Genius mit neuen Funktionen wie intelligenten Agenten, einem Modelleditor, Anwendungsprogrammierschnittstellen und einem Entwicklerportal umfassen wird; und die Erwartung, dass das Unternehmen Genius als kostenpflichtigen Service mit verbrauchs- und leistungsabhängigen Preisen sowie Unternehmenslizenzen anbieten wird. Es gibt Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen zugrunde gelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von VERSES wesentlich von den angedeuteten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem, dass das Unternehmen die kommerzielle Version von Genius im April auf den Markt bringen wird; dass Genius den Tausenden von zahlenden Kunden und Partnern, die den Zugang beantragt haben, zur Verfügung gestellt wird; dass die kommerzielle Einführung von Genius die neueste Version von Genius mit neuen Funktionen wie intelligenten Agenten, einem Modelleditor, Anwendungsprogrammierschnittstellen und einem Entwicklerportal umfassen wird; und dass das Unternehmen Genius als kostenpflichtigen Service mit verbrauchsabhängigen und leistungsabhängigen Preisen sowie Unternehmenslizenzen anbieten wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder operativen Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass das Unternehmen die kommerzielle Version von Genius nicht im April oder überhaupt nicht auf den Markt bringt; dass Genius den Tausenden von zahlenden Kunden und Partnern, die den Zugang beantragt haben, nicht zur Verfügung gestellt wird; dass die kommerzielle Markteinführung von Genius nicht die neueste Version von Genius mit neuen Funktionen enthält oder dass die Funktionen nicht denen entsprechen, die derzeit vom Management erwartet werden; und dass das Unternehmen Genius nicht als kostenpflichtige Dienstleistung mit verbrauchs- und leistungsabhängigen Preisen sowie Unternehmenslizenzen anbieten wird; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sein wird, seine Go-to-Market-Strategie umzusetzen und dass es möglicherweise nicht den erwarteten Markt für die kommerzielle Version von Genius geben wird. VERSES weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren nicht vollständig ist. Wenn sich Investoren und andere bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von VERSES stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. VERSES ist davon ausgegangen, dass die im vorstehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Annahmen das tatsächliche Ergebnis solcher Posten oder Faktoren widerspiegeln. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von VERSES zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich daher nach diesem Datum ändern. VERSES verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Verses AI Inc.

