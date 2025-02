Startseite Phonak Audéo Sphere: Neues Hörgerät für optimales Hören in jeder Umgebung Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 14:59. Steinheim/Murr, 25. Februar 2025 - Mit dem Phonak Audéo Sphere bringt Phonak ein neues Hörgerät auf den Markt, das dank innovativer Technologie ein verbessertes Hörerlebnis ermöglicht. Besonders in geräuschvollen Umgebungen soll das Gerät durch automatische Klangoptimierung und duale Signalverarbeitung für eine klarere Sprachverständlichkeit sorgen. Das Audéo Sphere ist ab sofort bei den Hörakustik-Fachgeschäften von ohrenGOLD in Steinheim und Beilstein erhältlich und kann dort unverbindlich getestet werden. Technologische Neuerungen für mehr Hörkomfort Das Phonak Audéo Sphere ist mit drei neuen Technologien ausgestattet, die das Sprachverstehen und die Klangqualität verbessern: AutoSense OS™ 5.0 erkennt automatisch die akustische Umgebung und passt die Hörgeräteinstellungen in Echtzeit an. DeepSonic™ verstärkt Sprachsignale und reduziert störende Nebengeräusche, um eine klare Verständlichkeit auch in anspruchsvollen Hörsituationen zu gewährleisten. Dual-Prozessor-Technologie sorgt für eine getrennte Verarbeitung von Sprache und Hintergrundgeräuschen, was insbesondere in lauten Umgebungen für eine bessere Wahrnehmung sorgt. Testmöglichkeit bei ohrenGOLD Um die Leistung des neuen Modells im Alltag selbst zu erleben, bietet ohrenGOLD in seinen Filialen die Möglichkeit eines unverbindlichen Probetragens. Fachkundige Hörakustiker:innen stehen vor Ort zur Beratung bereit. Standorte & Kontakt: Steinheim/Murr:

www.ohrengold-hörgeräte.de Über ohrenGOLD ohrenGOLD ist ein regionales Hörakustik-Fachgeschäft mit Standorten in Steinheim und Beilstein. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung, moderne Hörsysteme und maßgeschneiderte Lösungen für optimales Hören in jeder Lebenslage.

