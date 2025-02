Startseite Energie und Nahrung - Uran und Kali Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 13:40. Der Strombedarf der Welt wächst, ebenso wie die Nachfrage nach Nahrung. Die Weltbevölkerung wächst weiter, die Digitalisierung und Technologisierung nimmt zu. Rechenzentren entstehen, die gewaltige Strommengen verschlingen werden und die künstliche Intelligenz befindet sich auf einem Siegeszug. Zu sehen ist dies an den Investitionen von Technologieunternehmen, wie zum Beispiel Microsoft, in die Sicherung der Kernenergie. Erneuerbare Energien sind schön, reichen aber nicht aus. Die Nukleartechnik kann sogar helfen Lebensmittelbetrugsfälle aufzudecken, etwa im Bereich bei teuren Lebensmitteln wie bestimmte Kaffeesorten, Manuka-Honig, Meeresfrüchte, Trüffel oder Olivenöl. So arbeiten die Nuklearwissenschaftler der Internationalen Atomenergie-Organisation mit Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen zusammen. Mit nuklearen Techniken ist es nämlich möglich die Korrektheit von Lebensmittelkennzeichnungen zu prüfen. Die chemische Identität eines jeden Elements wird durch seine atomare Zusammensetzung definiert. Echtheit, Verfälschungen und die Herkunft von hochwertigen Lebensmitteln können so ermittelt werden. Und Betrugsszenarien im Lebensmittelbereich gibt es weltweit. Der Uranbedarf wird aufgrund der jetzigen Renaissance der Kernkraft steigen, da gibt es keine Zweifel. Nicht nur die USA wollen die heimische Uranproduktion ankurbeln, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Auf Uranliegenschaften in den USA hat sich Premier American Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-... - spezialisiert. Im Blickpunkt stehen dabei Colorado, Wyoming und New Mexiko und damit hervorragende Urangebiete. Um die Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, ist die globale Landwirtschaft stark auf Dünger wie Kali angewiesen. Kalidünger verbessern die Wasserspeicherung, die Pflanzengesundheit und die Resistenz gegen Krankheiten. Kali ist das Geschäft von Millennial Potash - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash... -. Dessen Kaliprojekt liegt in Gabun, Afrika. Das Land ist bergbaufreundlich, Infrastruktur ist vorhanden und große Abnehmer wie Brasilien, Indien oder China sind nah. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-... -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

