Startseite Schaltengespräch: 2. Jahrestagung des ZMDT erfolgreich mit digitaler Expertenzuschaltung umgesetzt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 13:38. KI, hybride Arbeitswelten und digitale Kommunikation. Mediacolor übernahm die technische Betreuung vor Ort sowie die Zuschaltung von Referent:innen und Fachleuten für eine nahtlose Vernetzung. Mediacolor.TV verantwortet technische Umsetzung und Videoproduktion der hybriden Veranstaltung Bonn, 21. Februar 2025 - Die 2. Jahrestagung des ZMDT (Zentrum für Medientechnologie und Digitalisierung) brachte führende Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft zusammen, um über aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends der digitalen Transformation zu diskutieren. Im Fokus standen Themen wie künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung fand als hybrides Event statt, wobei Mediacolor die technische Betreuung vor Ort sowie die professionelle Zuschaltung von Referent:innen und Fachleuten übernahm. Hybride Eventlösung mit digitaler Interaktion Das Schaltengespräch, eine zentrale Plattform für den Austausch zum Fachthemen, setzte auf ein innovatives Veranstaltungskonzept: Während das Publikum und zahlreiche Speaker:innen vor Ort in Bonn teilnahmen, wurden internationale Fachleute und Expert:innen digital zugeschaltet. "Dank der professionellen technischen Umsetzung durch live Streaming Agentur Mediacolor.tv konnten wir hochkarätige Speaker:innen aus verschiedenen Ländern reibungslos in unser Programm integrieren. Diese hybride Struktur hat unsere Diskussionen enorm bereichert", so ein Sprecher des ZMDT. Technische Betreuung und Videoproduktion aus einer Hand in Düsseldorf Mediacolor.tv verantwortete die gesamte technische Umsetzung der hybriden Livestreaming Veranstaltung, darunter die Zuschaltung externer Gäste in höchster Qualität sowie die Videoproduktion für die Vor-Ort-Veranstaltung. Mit einem kamerabasierten Setup und professioneller Regieführung wurden alle Inhalte optimal eingefangen und für das Publikum aufbereitet. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mediacolor.TV UG

email : info@mediacolor.tv Mediacolor.TV. Videoproduktion Agentur Über Mediacolor.TV Mediacolor.TV ist eine führende Videoagentur und Produktionsfirma mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Videoproduktion, Live-Streaming, Erklärvideos und E-Learning. Mit über 25 Jahren Erfahrung und einem engagierten Team von Experten setzt Mediacolor.TV auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit.

