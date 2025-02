Startseite Der Aperitif-Trend 2025: Warum FRENZEL Grapefruit in jede Hausbar gehört Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-25 08:59. Wuppertal, 25.02.2025 Die Aperitif-Kultur boomt! Immer mehr Genießer entdecken fruchtig-herbe Drinks als perfekten Start in den Abend - sei es in angesagten Bars, auf sommerlichen Terrassen oder ganz entspannt zu Hause. Ein Getränk steht dabei besonders im Fokus: FRENZEL Grapefruit. Der vielseitige Likör mit dem einzigartigen Grapefruit-Aroma ist nicht nur in der Gastronomie ein Bestseller, sondern erobert jetzt auch private Hausbars und Cocktail-Kreationen in den eigenen vier Wänden. Aperitif-Kultur im Aufschwung - Qualität & Genuss im Fokus Die Konsumtrends der letzten Jahre zeigen deutlich: Menschen legen zunehmend Wert auf Qualität, Genuss und das Mixen kreativer Drinks zu Hause. Der klassische Aperitif aus Italien und Frankreich hat sich längst zum internationalen Lifestyle-Phänomen entwickelt - und FRENZEL Grapefruit aus Deutschland bringt diesen Trend mit seinem fruchtig-herben Geschmack auf ein neues Level. "Unsere Kunden suchen nach hochwertigen, aber unkomplizierten Zutaten für stilvolle Drinks. FRENZEL Grapefruit bietet genau das: eine perfekte Balance zwischen Fruchtigkeit und feiner Bitternote, die sich hervorragend mit anderen Zutaten kombinieren lässt", sagt Johannes Frenzel, Gründer von FRENZEL Grapefruit. Hausbar-Trend: Hochwertige Drinks einfach selbst mixen Nicht jeder hat eine voll ausgestattete Cocktail-Bar zu Hause - und genau hier setzt der Trend an: hochwertige Aperitif-Spirituosen, die sich mit wenigen Zutaten in aufregende Drinks verwandeln lassen. FRENZEL Grapefruit ist die perfekte Wahl für alle, die mit wenig Aufwand beeindruckende Cocktails und Aperitifs kreieren wollen. Die Must-have Drinks für den Sommer 2025 ? FRENZEL Rose Spritz - Der fruchtige Sommerklassiker mit Prosecco & Soda

? Grapefruit Gin Fizz - Spritzige Frische trifft auf aromatischen Gin

? FRENZEL Tonic - Mit Tonic

? Pink Paloma - Tequila, FRENZEL Grapefruit & Limette - ein exotischer Hingucker Alle Rezepte sind einfach zu mixen und benötigen nur wenige Zutaten. Perfekt für Sommerabende mit Freunden, Gartenpartys oder entspannte After-Work-Momente. Detaillierte Rezeptideen gibt es auf https://frenzel.com/rezepte . Warum FRENZEL Grapefruit jetzt in jede Hausbar gehört ? Vielseitigkeit: Perfekt für Aperitifs, Cocktails & Longdrinks

? Einfache Mixbarkeit: Kombiniert sich ideal mit Prosecco, Tonic oder Spirituosen

? Moderater Alkoholgehalt (15 %): Genusserlebnis ohne zu dominieren

? Sommerlicher Geschmack: Fruchtig, herb & erfrischend - die perfekte Basis für Trend-Drinks

? Premium-Design: Hochwertige Optik für jede stilvolle Hausbar Der Erfolg von Aperitif-Klassikern wie Spritz oder Negroni zeigt, dass Menschen auf der Suche nach stilvollen, leichten Drinks sind, die einfach zuzubereiten sind. FRENZEL Grapefruit setzt genau hier an und bringt frischen Wind in die Welt der Hausbars. Jetzt entdecken & bestellen! FRENZEL Grapefruit ist ab sofort online erhältlich - für alle, die den Aperitif-Trend in den eigenen vier Wänden genießen möchten. Mehr Informationen & Rezepte unter: www.frenzel.com/shop . Über FRENZEL Grapefruit FRENZEL Grapefruit ist der perfekte Likör für alle, die den Sommer lieben. Seine fruchtig-herbe Frische, vielseitige Einsetzbarkeit und hochwertige Verarbeitung machen ihn zur idealen Wahl für moderne Aperitifs und stilvolle Cocktails. Ob in angesagten Bars oder in der Hausbar - FRENZEL Grapefruit steht für Genuss, Leichtigkeit und gesellige Momente. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com/shop

email : info@frenzel.com Über FRENZEL Grapefruit FRENZEL Grapefruit ist die perfekte Mischung aus Fruchtigkeit und Eleganz. Mit seinem erfrischend-herben Geschmack und der vielseitigen Mixbarkeit ist er ideal für Cocktails, Spritz-Variationen und puren Genuss. Entwickelt mit Leidenschaft und einem Gespür für moderne Genusskultur, bringt FRENZEL Grapefruit sommerliches Flair ins Glas - zu jeder Jahreszeit. Pressekontakt: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal fon ..: 02022541473

email : info@frenzel.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten