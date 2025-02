Startseite Münchener Innovationsunternehmen bekommen Gold und Silber Pressetext verfasst von fitgesundmobil am Mo, 2025-02-24 16:36. München, 24.02.2025 – Bei der renommierten WIIPA-Messe (https://wiipa.org.tw), die dieses Mal vom National Research Council of Thailand organisiert wurde, glänzten Münchner Firmen mit ihren Neuerungen. Sie standen im internationalen Rampenlicht und gewannen Gold und Silber – ein echter Triumph im packenden Wettstreit um Anerkennung und Erfolg.

Herr Herbert Höhlein, Vertreter des Toxopherese®-Verfahrens der Firma MedSelect GmbH, erhielt für sein innovatives Produkt „High-Tech Detox für ein gesünderes Leben“ eine Goldmedaille. Diese Ehrung hebt hervor, wie die Toxopherese® dazu beiträgt, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu verbessern.

Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde Herr Werner Habermeier, Repräsentant der Aquadea GmbH, der für das Produkt „Vortex Nozzle – Nature’s Geometry, Revolutionizing Agriculture, the Power of Living Revitalized Water“ geehrt wurde. Seine bahnbrechende Technologie zur Wasserrevitalisierung soll nicht nur die Landwirtschaft revolutionieren, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Praktiken stärken.

Zusätzlich erhielt Herr Sergiu Popovici von der M24labs GmbH für seine innovative KI-gestützte Software zur Gesundheitsüberwachung die Silbermedaille. Diese Lösung, die Gesundheitsergebnisse vorhersagen und verbessern kann, unterstreicht einmal mehr die bemerkenswerte Vielfalt und Qualität der Münchener Innovationen.

Die WIIPA plant bereits eine weitere Innovationsmesse in München für das Jahr 2026, die den Fokus auf kreative und zukunftsweisende Erfindungen legen wird. Diese Veranstaltung wird eine Plattform für den Austausch von Ideen und den Ausbau von Netzwerken zwischen Innovatoren aus der ganzen Welt bieten.

Die ausgezeichneten Münchener Unternehmen sind stolz darauf, ihre Produkte auf internationaler Ebene präsentieren zu dürfen und ihre Marken mit innovativen Lösungen zu verbinden, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Michael Husung oder Herbert Höhlein der MedSelect GmbH, +49 171 2119959, m.husung@med-select.de

Werner Habermeier Aquadea GmbH, +49 152-33604746, manufactur@aquadea.de

Sergiu Popovici, M24labs GmbH, +49 1729912415, info@m24labs.de