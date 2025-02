Startseite Brain Fog - Ein oft vernachlässigtes Gesundheitsproblem erfordert neue Ansätze Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-24 14:30. Brain Fog, der Nebel im Gehirn, beeinträchtigt Konzentration und Wohlbefinden. Warum Energiemangel die Ursache sein kann und was hilft, mentale Klarheit und Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen. Brain Fog, auch als "Gehirnnebel" bekannt, betrifft immer mehr Menschen, insbesondere als Folge von Langzeitinfektionen mit COVID-19. Trotz der erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag wird dieser Zustand von der Schulmedizin nicht als eigenständige Krankheit anerkannt. Betroffene leiden unter Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnislücken und mentaler Erschöpfung - Symptome, die ihre Lebensqualität erheblich einschränken können. Wissenschaftliche Erklärungsansätze für Brain Fog reichen von Neuroinflammation und oxidativem Stress bis hin zu Störungen der Zellatmung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Energieversorgung der Gehirnzellen. Fehlt diese, verlangsamen sich kognitive Prozesse, ähnlich wie ein Gerät mit zu geringer Stromzufuhr. Die Lösung könnte in einer verbesserten Energieversorgung des Körpers liegen. Airnergy bietet einen innovativen Ansatz, um die Zellatmung gezielt zu unterstützen. Durch die gezielte Optimierung der Sauerstoffverwertung im Körper kann Airnergy dazu beitragen, Symptome wie Brain Fog zu lindern. In mehreren dokumentierten Fällen zeigten sich bereits nach wenigen Wochen signifikante Verbesserungen bei Betroffenen. "_Die Schulmedizin hat für Brain Fog bisher keine klaren Behandlungsrichtlinien. Mit Airnergy verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der direkt an der Wurzel des Problems ansetzt - der zellulären Energieversorgung_", erklärt Jibin Chi, MD, MBA, MBI von der CHI Awakening Academy, Schweden. Energie ist der Schlüssel zur geistigen Leistungsfähigkeit. Das Gehirn verbraucht etwa 20 % der Gesamtenergie des Körpers. Eine Beeinträchtigung der Zellatmung kann sich daher unmittelbar auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Die moderne Lebensweise, Stress und Umweltfaktoren tragen dazu bei, dass die Sauerstoffverwertung nicht optimal funktioniert. Airnergy setzt genau hier an und unterstützt den Körper mit einer innovativen Methode zur Energieoptimierung . In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass alternative und komplementäre Ansätze eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Medizin sein können. Die Behandlung mit Airnergy ist einfach in den Alltag integrierbar und erfordert keine medikamentösen Eingriffe. Zahlreiche Anwender berichten von spürbaren Verbesserungen ihrer mentalen Klarheit und einer gesteigerten allgemeinen Vitalität. "_Wir sehen eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen und ganzheitlichen Gesundheitslösungen. Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen, ihre mentale Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden langfristig zu verbessern_", so Guido Bierther, Geschäftsführer und Gründer von Airnergy. Während die Forschung zu Brain Fog noch am Anfang steht, zeigt sich zunehmend, dass eine umfassende Betrachtung der Energieprozesse im Körper entscheidend für die mentale Gesundheit ist. Airnergy lädt dazu ein, neue Wege zu entdecken und sich mit innovativen Lösungen für mehr Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Ausführliche Informationen zum Thema Brain Fog finden Sie auf unserer Themenseite: https://brainfog.spirovital.com/de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

53773 Hennef

Deutschland fon ..: +49 (0) 2242-9330-0

fax ..: +49 (0) 2242-9330-30

web ..: https://airnergy.com

email : info@airnergy.com

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt. Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch - intra- sowie extrazellulär - und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung. Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg "Little Atmos" bis zur Premiumausführung "Avant Garde" - Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche. Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich. Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

