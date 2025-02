Startseite Kandima Maldives: Dermot Birchall neuer General Manager des Lifestyleresorts Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-24 13:39. Neuer General Manager für Kandima Maldives: Dermot Birchall übernimmt das Ruder! Dermot Birchall leitet ab sofort als neuer General Manager das Kandima Maldives, das als das sportlichste und familienfreundlichste Resort der Malediven bekannt ist. Das 3 Kilometer lange Resort steht für Unkonventionalität und bietet seinen Gästen immer einen besonderen Twist.

In seiner über 20-jährigen Karriere war der Ire in Top-Hotels in Libyen sowie in Georgien im Radisson Blue Iveria in Tiflis, im Oman im Barcelo Mussanah Resort sowie zuletzt in Indonesien im AYANA Komodo Waecicu Beach auf der Insel Flores tätig. Dermot Birchall studierte Business Studies & International Hotelmanagement am Shannon College in Ireland und absolvierte seinen Master in Innovation & Entrepreneurship an der HEC Business School Paris.

Der dynamische Führungsstil von Dermot Birchall passt perfekt zum aktiven Lifestyle-Resort Kandima Maldives und sein Fokus liegt darauf, weitere innovative Erlebnisse für die Gäste zu kreieren, die exzellente Servicequalität weiter zu verbessern und die vielfältigen Lifestyle-Angebote von Kandima zu erweitern. Seine Vision ist es, das einzigartige Konzept der Insel für aktiven, unterhaltsamen und trotzdem entspannten Lifestyle auf die nächste Stufe zu heben.

"Kandima ist nicht nur ein Resort - es ist ein Lifestyle, ein pulsierendes Inselparadies wie kein anderes. Von dem Moment an, als ich die Insel betrat, konnte ich ihre Energie, ihren Vibe und ihr Potenzial für einzigartige Urlaube auf den Malediven spüren. Ich freue mich darauf, mit der fantastischen "Krew" zusammenzuarbeiten, um noch mehr unvergessliche Gäste-Erlebnisse zu kreieren, frische, innovative Ideen einzuführen und weiterhin die Art der typischen Kandima-Gastfreundschaft zu bieten. Jeder Gast soll sich für immer gerne ans Kandima zurückerinnern, egal ob als Abenteuer, für die fantastischen Wellness-Angebote oder die weiteren Highlights des Kandima.", kommentiert der neue GM Dermot Birchall. Dermot Birchalls umfangreiche Erfahrung passt perfekt zu Kandimas zukunftsorientiertem Ansatz und wird Kandimas Position als aufregendstes, vielfältigstes und auch familienfreundlichstes Lifestyle-Destinationen der Malediven stärken und Paare, Familien, Alleinreisende, MICE-Gruppen und Nervenkitzel-Suchende gleichermaßen bedienen.

