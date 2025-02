Startseite Europäischer Protesttag - TSV Spandau 1860 e.V. lädt zur Aktion für blinde und sehbehinderte Menschen ein! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-24 08:41. TSV Spandau 1860 e.V. heißt alle am 5. Mai 2025 beim Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung willkommen! Aktion für blinde und sehbehinderte Menschen. Berlin, den 01.02.2025 - Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2025 veranstaltet der TSV Spandau 1860 e.V. gemeinsam mit seinen Partnern eine öffentliche Aktion. Ziel ist es, auf die Herausforderungen blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für Barrierefreiheit zu stärken. Ein Tag für Inklusion und Sensibilisierung Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wird jährlich am 5. Mai begangen und von Aktion Mensch unterstützt. In diesem Jahr beteiligt sich der TSV Spandau 1860 e.V., um auf die alltäglichen Barrieren blinder und sehbehinderter Menschen hinzuweisen und die Öffentlichkeit für Inklusion und Teilhabe zu sensibilisieren. Organisatoren und Unterstützung Die Veranstaltung wird organisiert von Lutz von Schmude Trzebiatowski, Sportwart und Inklusionsbeauftragter des TSV Spandau 1860 e.V. . An seiner Seite Klaus Demel (Mitglied der Bezirksgruppenleitung Spandau des ABSV und Mitglied im Behindertenbeirat Spandau) und Birgit Zytur, die als ersten blinden ehrenamtlichen Blindenbeauftragte des TSV Spandau 1860 e.V. fungieren. Unterstützt wird die Aktion durch Ilona Erhard, Geschäftsführerin des Berliner Blinden- und Sehbehinderten-Sportverbandes (BBSV) , sowie den Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein (ABSV). Interaktiver Blindenparcours - Alltagserfahrungen hautnah erleben Ein besonderes Highlight ist der Blindenparcours, der Passanten ermöglicht, die Herausforderungen blinder Menschen im Alltag selbst zu erfahren. Hindernisse wie Baustellen, Lärm, unachtsam abgestellte E-Scooter und unstrukturierte Fußwege sind nur einige der Barrieren, die blinde Menschen täglich überwinden müssen. Mithilfe eines Langstocks können Besucher*innen erleben, wie wichtig Orientierung und sichere Wege sind. Gemeinsam für mehr Barrierefreiheit Mit dieser Aktion setzt der TSV Spandau 1860 e.V. ein Zeichen für eine inklusivere Gesellschaft. "Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und für mehr Rücksichtnahme im Alltag zu werben", betont Lutz von Schmude Trzebiatowski. Die Veranstalter laden die Öffentlichkeit herzlich ein, an diesem Tag teilzunehmen, sich zu informieren und sich aktiv für mehr Barrierefreiheit einzusetzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TSV Spandau 1860 e.V.

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 30. Dezember 2024). Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung. Im Laufe der Jahre ist der Verein zu einem festen Bestandteil der Sportgemeinschaft in Spandau geworden. Durch das Engagement von Athleten, Trainern und Unterstützern ist eine starke Gemeinschaft gewachsen, die Zusammenhalt und Teamgeist fördert. Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft. Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung. Pressekontakt: TSV Spandau 1860 e.V.

