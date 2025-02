Startseite So viel Flexibilität und Leistung kann in einem Rugged Tablet stecken Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-24 08:08. Für professionelle Anwender, die ein kompaktes und robustes Tablet suchen, setzt das M116TG von TL Electronic derzeit einen hohen Standard. Die Serie wurde entwickelt, um härtesten Bedingungen standzuhalten und kombiniert Langlebigkeit mit außergewöhnlicher Leistung. Das Rugged Tablet M116TG kann auf Wunsch mit einem Keyboard ausgestattet zum Rugged Laptop oder auch in Fahrzeugen installiert werden. Das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis und sofortige Lieferbarkeit sind ein zusätzliches Highlight. Perfekt für Profis, die ständig unterwegs sind Das nach IP65 staub- und spritzwassergeschützte Tablet von TL Electronic widersteht Stößen, Stürzen, Vibrationen und einer weiten Spanne von Betriebstemperaturen, sodass es in rauen Umgebungen in der Industrie und im Outdoor-Bereich problemlos eingesetzt werden kann. Das M116TG verfügt über ein 11,6-Zoll-Display mit hellem 850 cd/m² LED-Backlight. Es ist fest mit dem entspiegelten Touchscreen verklebt ("optical bonding"), um auch bei Störlichtern und direkter Sonneneinstrahlung perfekte Lesbarkeit zu gewährleisten.

Der 10-Punkt-PCAP-Touchscreen erlaubt eine präzise, intuitive Steuerung und eine benutzerfreundliche Eingabe. Ein wechselbarer Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus erleichtert die Bedienung. Optimale Konnektivität und hohe Leistungsreserven Das Rugged Tablet ist mit einem Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor ausgestattet, der blitzschnelle Leistung liefert. 8 GB DDR4 SDRAM und 256 GB M.2-SSD bieten reichlich Speicher und Speicherkapazität, um Multitasking und datenintensive Aufgaben effizient zu bewältigen. Das Tablet läuft unter Windows 10 IoT (64 Bit) und kann bei Bedarf auf Windows 11 IoT SAC aktualisiert werden. Weitere Vorteile sind die lange Akkulaufzeit und Hot-Swap-fähige Akkus, die eine unterbrechungsfreie Produktivität über den ganzen Tag hinweg ermöglichen. Die fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen einschließlich USB, HDMI und optionalem 4G/LTE ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Geräten und Netzwerken. Für Echtzeit-Datenzugriff von mobilen Benutzern unterstützt das Tablet WWAN, WLAN, GPS und BT. Neben der Frontkamera und Rückkamera ist es mit optionalem Barcodeleser oder HF-RFID-Reader ausgestattet. Auch die Vielzahl an optionalen Accessoires lässt keine Wünsche offen: Tastatur, Docking-Station, Fahrzeug-Dock, Fahrzeug-Halterung, Fahrzeug-Ladegerät, Handriemen, Schultergurt, Tragetasche u. v. m.. Website TL Electronic GmbH Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TL Electronic GmbH

