American Tungsten meldet Aufstockung des nicht vermittelten LIFE-Angebots von Aktien

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia - (21. Februar 2025) - American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (das Unternehmen oder American Tungsten) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der beträchtlichen Nachfrage das Volumen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Anm: Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten, wie hierin definiert) von 2.000.000 $ auf bis zu 2.500.000 $ erhöht hat. Das aufgestockte Angebot (das LIFE-Angebot) wird aus bis zu 1.562.500 Stammaktien des Unternehmens (die angebotenen Aktien) zu einem Preis von 1,60 $ pro angebotene Aktie bestehen, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 $ zu erwirtschaften.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wird das LIFE-Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption laut Teil 5A von NI 45-106 (Ausnahmeregelung für börsennotierten Emittenten) an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Ausnahmeregelung für börsennotierten Emittenten angeboten werden, unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

In Verbindung mit dem LIFE-Angebot kann unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Webseite des Unternehmens unter www.americantungstencorp.com ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument (Angebotsdokument) abgerufen werden. Potenzielle Investoren sollten sich mit diesem Angebotsdokument vertraut machen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot für Konzessionsgebietszahlungen, die Exploration von Konzessionen und Marketing sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Der Abschluss des LIFE-Angebots kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE). Der Abschluss des LIFE-Angebots ist davon abhängig, dass das Unternehmen einen Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ aufbringt.

Im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot zahlt das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 7,0 % des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der angebotenen Aktien an Zeichner erzielt, die dem Unternehmen direkt von berechtigten Vermittlern vorgestellt wurden. Darüber hinaus wird das Unternehmen nicht übertragbare Vermittler-Warrants im Umfang von bis zu 7,0 % der Anzahl der angebotenen Aktien ausgeben, die im Rahmen des LIFE-Angebots verkauft wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,60 $ pro Aktie.

Die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung besteht oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, verkauft werden.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Magnetitprojekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekt IMA Mine erworben.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Tel: +1 (416) 300-7398

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) den Abschluss des LIFE-Angebots wie hierin beschrieben oder überhaupt und (ii) die Verwendung des Nettoerlöses aus dem LIFE-Angebot. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

