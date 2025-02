Startseite Wellness-Trend 2025: NON-TRACKING Movement - Den Moment genießen im Kandima Maldives Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-21 12:54. Im Kandima Maldives steht das Wohlbefinden im Hier und Jetzt im Vordergrund. Einfach im eigenen Tempo und Gusto, tief in sich selbst hinein und auf den eigenen Körper hören? Und das ganz ohne Tracking, Schrittezählen, Pulsmessungen und Co.? Das Non-Tracking-Movement ist DER Wellness-Trend 2025 und sozusagen die Gegenbewegung zum ständigen Monitoring mit intelligenten Fitness-Gadgets. Das Ziel dahinter ist, wieder zurückzukehren zu einem intuitiveren Lifestyle, bei dem das Gefühl und Bewusstsein für den eigenen Körper mehr zählen als Smartwatch und Co. Sport soll so wieder zu etwas werden, was wir für uns und unseren Körper tun und nicht, weil ein Fitnesstracker uns dazu ermahnt.

Und wo könnte man das besser verinnerlichen als im Kandima Maldives - dem perfekten Ort für eine Auszeit von der digitalen Routine. In der "koolen" Lifestyle-Destination auf einer 3 km langen Naturinsel steht das Non-Tracking-Movement schon jetzt im Vordergrund. Denn Leistungsdruck ist hier ein Fremdwort. Statt ständig Ergebnisse zu messen, geht es um das Wohlbefinden im Hier und Jetzt.

Wellness-Programme, die auf Achtsamkeit und innere Balance setzen - wie Yoga, Arial Yoga, Pilates oder Meditationen verstärken zudem das Bewusstsein und Gefühl für den eigenen Körper und dessen Bedürfnisse. Dadurch wird Stress und Leistungsdruck reduziert und der Fokus verlagert sich weg von Zahlen hin zu einem allgemeinen Wohlgefühl und mehr Achtsamkeit.

Dazu bietet das neue "Wellness Journey"-Angebot täglich ein 120 Minuten Wellness-Programm nach eigenem Gusto. Zur Wahl stehen Highlights von Mediation bis Yin Yoga oder ein Körperpeeling mit Himalaya Salz. Körperpackungen mit Seetang, Lymphdrainagen, Aromatherapie, Fuß-Reflexzonen-Massagen, Thai-Massagen oder eine maledivische Ozean-Traummassage. Dazu werden jede Menge Infusionen wie Ingwer & Kurkuma, Gurke & Minze, Grüner Tee & Honig, Limone & Ingwer und mehr angeboten.

Drei Tage Programm ab 525,- €.

Geradezu paradiesisch sind auch die Behandlungen im mehrfach ausgezeichneten esKape SPA mit Blick auf das türkisblaue Meer. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Coconut Peeling mit Kokosnüssen von der eigenen Farm, einem straffenden Anti-Aging-Facial oder dem ganz neu eingeführten "Reset"-Arrangement. Hier bucht man lediglich die Zeit - und kann sich dann spontan für sein ganz persönliches Wohlfühlprogramm an Massagen, Gesichts- oder Körperbehandlungen entscheiden; die Perfekt Non-Tracking-Treatments sozusagen.

Gäste genießen auf der Insel, die als das sportlichste Resort auf den Malediven gilt, eine unglaubliche Vielfalt an Angeboten, die nach Lust und Laune zum Ausprobieren und Entdecken von neuen Leidenschaften einladen, aber immer nur dem eigenen Tempo: Ob Kiten, Windsurfen, Segeln, ein Schnorchelausflug oder ein Tauchkurs - das Angebot im Wassersportzentrum Aquaholics ist riesig. Wer auf der Suche nach dem besonderen Kick ist, kann sich den ultimativen Adrenalin-Booster beim Skydiving oder Parasailing holen. Im Fitnesscenter BURN sind Workouts je nach Lust 24/7 möglich. Bewegung ist im Kandima mehr als nur körperliche Fitness. Man legt hier großen Wert auf einen gesunden Geist und positive Emotionen.

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig. Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

