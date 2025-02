Startseite Sorgenfrei im Alter: Der neue Ratgeber zur Immobilienverrentung gibt wertvolle Einblicke Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-21 09:39. Nutzen Sie Ihr Eigenheim für mehr finanzielle Freiheit - der Ratgeber von Christian Gottschling zeigt die besten Modelle der Immobilienverrentung: Umkehrdarlehen, Leibrente und Teilverkauf. Essen, Februar 2025 - Wer im Ruhestand finanzielle Sicherheit sucht, ohne sein Zuhause aufgeben zu müssen, sollte sich mit dem Konzept der Immobilienverrentung auseinandersetzen. Der neue Ratgeber von Immobilienexperte Christian Gottschling bietet eine fundierte Orientierungshilfe und klärt umfassend über die verschiedenen Modelle auf: Umkehrdarlehen, Leibrente und Teilverkauf. Die steigende Inflation und unsichere Rentenentwicklungen stellen viele Senioren vor finanzielle Herausforderungen. Dabei liegt eine Lösung oft näher, als gedacht: die eigene Immobilie. Doch welche Verrentungsform eignet sich am besten? Welche Fallstricke gibt es? Und welche Alternative passt zur individuellen Lebenssituation? Die drei Modelle der Immobilienverrentung: Umkehrdarlehen - Hierbei erhalten Immobilieneigentümer ein Darlehen, das auf dem Wert ihres Hauses oder ihrer Wohnung basiert. Die Rückzahlung erfolgt erst beim Verkauf oder nach dem Ableben. Leibrente - Die Immobilie wird verkauft, doch der ehemalige Eigentümer erhält dafür eine monatliche Rente und kann meist ein lebenslanges Wohnrecht behalten. Teilverkauf - Ein Teil des Eigenheims wird verkauft, der Eigentümer bleibt wohnen, zahlt jedoch eine Nutzungsgebühr für den veräußerten Anteil. Christian Gottschling erklärt in seinem Ratgeber nicht nur die Vorzüge der jeweiligen Modelle, sondern weist auch auf mögliche Risiken hin. "Viele Senioren haben über Jahrzehnte ihr Eigenheim abbezahlt. Es ist ein bedeutender Vermögenswert, der strategisch genutzt werden kann - aber nur, wenn alle Vor- und Nachteile genau abgewogen werden", so Gottschling. Der kostenlose Ratgeber steht online zum Download bereit und bietet eine wertvolle Entscheidungshilfe für alle, die ihre Immobilie als finanzielle Absicherung im Alter nutzen möchten. Über den Autor: Christian Gottschling ist ein erfahrener Immobilienexperte, der mit seinem Ratgeber Transparenz in ein oft komplexes Thema bringt. Durch umfassende Recherchen und praxisnahe Beispiele vermittelt er Wissen, das Senioren befähigt, fundierte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen und den kostenlosen Ratgeber-Download finden Sie unter: www.essenmakler.de/immobilienverrentung Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gottschling Immobilien GmbH

