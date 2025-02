Startseite JETOURs Arktis-Abenteuer in extremer Kälte Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-21 08:27. Als erstes Offroad-Modell von JETOUR überzeugt der T2 mit außergewöhnlicher Geländegängigkeit auf unterschiedlichstem Terrain. Kürzlich begab sich der JETOUR T2 auf eine Expedition in den eisigen Arktischen Kreis bei 70 Grad nördlicher Breite. Unter extremen Bedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius unterzog JETOUR das Fahrzeug einem Härtetest. Der JETOUR T2 meisterte sämtliche Herausforderungen mit herausragender Leistung und bewies seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, während er gleichzeitig neue Maßstäbe auf dem globalen SUV-Markt setzte. Mit dem Ziel, die "weltweit führende Marke für hybride Offroad-Fahrzeuge" zu werden, stellt sich JETOUR stets den härtesten Herausforderungen. Der extreme Arktis-Test des T2 unterstreicht den furchtlosen Pioniergeist von JETOUR. Die unebenen Schneehügel, vereisten Straßen und über Jahre hinweg vom Meerwasser erodierten Eisflächen machen das ohnehin schon rutschige Terrain des Arktischen Kreises noch anspruchsvoller und stellten den JETOUR T2 auf eine harte Probe. Doch selbst unter den extremen Bedingungen der Arktis - mit eisiger Kälte, hoher geografischer Breite und hoher Luftfeuchtigkeit - meisterte der T2 sämtliche Herausforderungen. Dazu gehörten unter anderem der anspruchsvolle "Elchtest", das Starten bei extremer Kälte, das Bezwingen verschneiter Steigungen, Offroad-Fahrten im Tiefschnee sowie die Befreiung aus tiefem Schnee. Diese beeindruckenden Leistungen belegen die herausragende Leistungsfähigkeit und die fortschrittlichen Technologien von JETOUR. Als erstes Offroad-Modell von JETOUR überzeugt der T2 mit außergewöhnlicher Geländegängigkeit auf unterschiedlichstem Terrain. Ausgestattet mit fortschrittlichen Technologien wie dem XWD-Automatik-Allradantrieb, dem intelligenten Kriechmodus, der hinteren Differenzialsperre, einem 2.0T-Motor und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT), setzt der T2 neue Maßstäbe in seiner Klasse. Neben nachhaltigen Mobilitätslösungen bietet der T2 ein aufregendes Fahrerlebnis und meistert selbst die extremen Bedingungen der Arktis mühelos. Inmitten der härtesten Testgelände für robuste Offroad-SUVs meisterte JETOUR die Herausforderungen mit beeindruckender Stärke und unterstrich damit sein Engagement, weltweit hochwertige Produkte anzubieten. Im Jahr 2024 verkaufte JETOUR 568.387 Einheiten - ein beeindruckendes Wachstum von 80,3 % im Jahresvergleich - und etablierte damit den beeindruckenden "JETOUR Speed" als Automobilmarke, die vor erst sechs Jahren ihren Ursprung fand. Auf diesem neuen Ausgangspunkt strebt JETOUR danach, mit dem einzigartigen "Travel+"-Konzept und innovativen Technologien weltweit Reisende zu begeistern und zur "weltweit führenden Marke für hybride Offroad-Fahrzeuge" zu avancieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JETOUR AUTO

Frau Hu xinqian

Chongqing No.1

400010 Chongqing

China fon ..: +86 13774469238

fax ..: +86 13774469238

web ..: https://jetourglobal.com

email : huxinqian@jetourglobal.com und etablierte damit den beeindruckenden "JETOUR Speed" als Automobilmarke, die vor erst sechs Jahren ihren Ursprung fand. Auf diesem neuen Ausgangspunkt strebt JETOUR danach, mit dem einzigartigen "Travel+"-Konzept und innovativen Technologien weltweit Reisende zu begeistern und zur "weltweit führenden Marke für hybride Offroad-Fahrzeuge" zu avancieren. Pressekontakt: 41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building

50000 Kuala Lumpur fon ..: 6015874621

email : noya@siyijishu.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten