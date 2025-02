Startseite Puszta Urlaub in Ungarn - Steppen, Sanddünen und Salzseen im Nationalpark Kiskunság, wo Kaiseradler in luftige Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-20 20:31. Puszta Urlaub Üdvözöljük! Abenteuer und Entspannung in einem! Entdecke den Nationalpark Kiskunság: Erlebe atemberaubende Sanddünen, seltene Tierarten und eine unberührte Natur, die dein Herz berühren [Pusztaurlaub Ungarn Kecskemét - Bacs Kiskun] - Der Nationalpark Kiskunság, eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Ungarns, lädt Naturfreunde und Abenteurer ein, seine atemberaubenden Landschaften und einzigartige Biodiversität zu entdecken. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 erstreckt sich der Nationalpark über beeindruckende 505,28 km² und bietet eine faszinierende Mischung aus Steppen, Sanddünen, Sümpfen sowie Süß- und Salzwasserseen. Ein Paradies für Pflanzen- und Tierliebhaber Der Nationalpark Kiskunság ist Heimat einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen und Tieren, darunter viele bedrohte und endemische Arten. Von der majestätischen Kaiseradler bis hin zur imposanten Großtrappe - der Park ist ein sicherer Rückzugsort für zahlreiche seltene Vogelarten. Außerdem gedeihen im Park seltene Pflanzen wie die Bastard-Schwertlilie und das Kleine Knabenkraut. Geografische Lage und Ramsar-Auszeichnung Gelegen in der Region Bács-Kiskun nahe der Stadt Kecskemét, ist der Kiskunság Nationalpark auch Teil des internationalen Ramsar-Übereinkommens zum Schutz bedeutender Feuchtgebiete. Diese Auszeichnung unterstreicht die weltweit anerkannte ökologische Bedeutung des Gebiets, insbesondere für Zugvögel. Struktur und Schutzmaßnahmen Der Nationalpark ist in neun separate Teilgebiete und drei Landschaftsschutzgebiete untergliedert, darunter das bekannte Bugac-Puszta und Pusztaszer. Diese Struktur ermöglicht den gezielten Schutz der verschiedenen Ökosysteme, vom Salinensteppen über Süßwasserquellen und Altwässer bis hin zu sumpfigen Landschaften. Naturschutz und Nachhaltigkeit im Einklang Der Nationalpark Kiskunság spielt eine zentrale Rolle im Naturschutz Ungarns und Europas. Wissenschaftler nutzen den Park als lebendiges Labor, um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur zu untersuchen und Strategien zur Biodiversitätserhaltung zu entwickeln. Durch nachhaltige Nutzungsansätze wie sanften Tourismus, Gästehäuser in der Puszta und angepasste Landwirtschaft wird der Naturschutz aktiv gefördert, während gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden. Aktivitäten für Besucher Besucher des Nationalparks können eine Vielzahl an Aktivitäten genießen, von Wandern und Vogelbeobachtung bis hin zu Naturfotografie und geführten Touren. Bildungsprogramme bieten tiefe Einblicke in die Flora und Fauna des Parks und tragen zur Sensibilisierung für Naturschutzthemen bei. Über den Nationalpark Kiskunság Der Nationalpark Kiskunság ist ein herausragendes Beispiel für die harmonische Koexistenz von Mensch und Natur. Ein Besuch in diesem Naturjuwel ist nicht nur eine Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu erleben, sondern auch ein Aufruf, sich aktiv für den Naturschutz einzusetzen. Erleben Sie die faszinierende Welt des Nationalparks Kiskunság und lassen Sie sich von seiner natürlichen Schönheit verzaubern. Besuchen Sie uns noch heute und tragen Sie durch Ihr Engagement zum Schutz dieses kostbaren Ökosystems bei. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marion Schanné

