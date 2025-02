Kenia Safari Reisen mit Urlaub am Diani Beach - Afrikas preisgekröntem Strand

Während in Deutschland Schneematsch und Dunkelheit dominieren, locken sonnige Reiseziele wie Kenia mit Abenteuer und Abwechslung. Das ostafrikanische Land ist bekannt für seine vielfältige Tierwelt und atemberaubenden Landschaften und lädt dazu ein, die Magie der Wildnis hautnah zu erleben und gleichzeitig an den paradiesischen Stränden der Südküste Kenias zu entspannen. Kenia Safari Reisen verbinden Abenteuer und Erholung auf einzigartige Weise und bieten eine ideale Kombination aus spannenden Safaris und erholsamen Tagen am Meer. Besonders reizvoll ist ein Urlaub am Diani Beach, Afrikas preisgekröntem weißen Sandstrand, der mit kristallklarem Wasser und luxuriösem Ambiente beeindruckt. Der Diani Beach an der Südküste Kenias ist der perfekte Ort, um die Schönheit Afrikas in all ihren Facetten zu genießen. Auf kenia-safari-reisen.de finden Reisende perfekt aufeinander abgestimmte Angebote, die aufregende Safaris mit einem komfortablen Strandurlaub am Diani Beach kombinieren - ein Garant für Abenteuer und Erholung auf höchstem Niveau.

Alles möglich in Kenia: Safari Reisen und Urlaub am Diani Beach – Afrikas Topstrand

Ein perfektes Beispiel für eine solche Kenia-Safari-Kombireise ist das Angebot „2 Wochen Kenia im Leopard Beach mit Kombisafari“. Das 5-Sterne Leopard Beach Resort & Spa, eines der exklusivsten Hotels am Diani Beach, bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt für einen solchen Urlaub. Das Resort liegt erhöht auf einem Korallenfelsen mit direktem Zugang zum Traumstrand und bietet einen beeindruckenden Blick auf den Indischen Ozean. Die weitläufige Anlage mit exotischen Gärten und schönen Pools schafft eine ruhige Atmosphäre, die durch das stilvolle Design der Zimmer und Bungalows unterstrichen wird. Die Gäste genießen ein reichhaltiges kulinarisches Angebot in mehreren Restaurants, darunter das Coco Mchana direkt am Strand und ein Gourmetrestaurant mit Meeresfrüchten und Grillspezialitäten. Ebenso vielfältig sind die Freizeitmöglichkeiten im Resort, die von Wassersport über Tennis bis hin zu einem modernen Fitnesscenter reichen. Besonders hervorzuheben ist der großzügige Spa-Bereich, der in freistehenden Pavillons eine Vielzahl von Anwendungen in harmonischem Ambiente bietet.

Vor und nach der Kenia Safari Reise Strandurlaub am Diani Beach genießen

Nach Tagen der Entspannung beginnt das Abenteuer dieser Reise mit der Kenia Safari ins wilde Afrika - eine Kenia Safari Reise, die drei der beeindruckendsten Nationalparks des Landes umfasst. Der erste Tag der Kenia Safari führt die Reisenden in den Tsavo West Nationalpark, der für seine weiten Savannen und faszinierenden geologischen Formationen bekannt ist. Nach einer Pirschfahrt erreichen die Teilnehmer der Kenia Safari Reise das Severin Safari Camp, eine Unterkunft, die sich harmonisch in die vulkanisch geprägte Landschaft einfügt. Die Zelte sind komfortabel ausgestattet und bieten von der Veranda aus einen Blick auf ein beleuchtetes Wasserloch, an dem Wildtiere beobachtet werden können. Im Camp befindet sich auch das erste Safari-Spa Kenias, das Kenbali Spa, das nach den aufregenden Erlebnissen für Entspannung sorgt. Am zweiten Tag geht es weiter in den Amboseli Nationalpark, der für seine Nähe zum majestätischen Kilimanjaro bekannt ist. Hier bietet die Ol Tukai Lodge, eine charmante Unterkunft mitten im Park, moderne Annehmlichkeiten und einen spektakulären Blick auf den höchsten Berg Afrikas. Die Reisenden können den Tag mit spannenden Pirschfahrten verbringen, bei denen sie Elefantenherden und andere Wildtiere beobachten, während sich im Hintergrund majestätisch der Kilimanjaro erhebt. Höhepunkt der Safari ist zweifelsohne die Masai Mara, die durch ihren Reichtum an Wildtieren beeindruckt. Nach einem kurzen Flug dorthin wird das Zebra Plains Mara Camp erreicht, das durch seine luxuriösen Zelte und die hervorragende Lage am Rande der offenen Savanne besticht. Hier erleben die Teilnehmer unvergessliche Pirschfahrten, bei denen sie die "Big Five" und andere Tiere hautnah erleben können. Das Camp bietet auch typische Safari-Erlebnisse wie Sundowner und gemütliche Abendessen unter dem afrikanischen Sternenhimmel. Nach fünf abenteuerlichen Tagen geht es mit dem Flugzeug zurück an die Küste, wo die Reisenden wieder die Annehmlichkeiten des Leopard Beach Resorts genießen können. Diese Kombination aus aufregender Safari und entspannendem Strandurlaub ist ein perfektes Beispiel für die Vielfalt, die Kenia als Reiseziel zu bieten hat. Ob beim Beobachten der wilden Tiere in der Savanne oder beim Baden in den warmen Wellen des Indischen Ozeans - dieser Urlaub hinterlässt bleibende Eindrücke.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

Kurzprofil:

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung hat sich Safari-Tours auf die Organisation von Safarireisen nach Kenia spezialisiert. Die langjährigen Mitarbeiter des Unternehmens kennen das Land aus eigener Erfahrung und planen Reisen, die nicht nur perfekt organisiert, sondern auch individuell auf die Wünsche der Reisenden zugeschnitten sind. Von der Lodge im Nationalpark bis zum Hotelaufenthalt – jedes Detail wird mit größter Sorgfalt abgestimmt.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha