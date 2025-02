Der Siegeszug der Atomkraft

Das Comeback der Kernenergie ist nicht mehr zu leugnen. Uran wird für das weltweite Interesse am Atomstrom zunehmend gebraucht.

Der von mehr als 40 Ländern angestrebte Ausbau der Kernenergie um die steigende Nachfrage nach Elektrizität zu decken, nimmt immer mehr Fahrt auf. Ein Bereich, in dem der Einsatz von Atomkraft getestet wird, ist der Sektor Containerschiffe. Ein südkoreanisches Schiffbauunternehmen hat jetzt ein Containerschiff mit Nuklearantrieb vorgestellt. Es nutzt einen kleinen modularen Reaktor (SMR) und kann bis zu 15.000 Standardcontainer fassen. Wirtschaftlichkeit und Sicherheit wurden beständig verbessert. Abgassysteme und Kraftstofftanks sind nicht notwendig. Laut der Internationalen Energieagentur wird dieses Jahr eine Rekordmenge an Strom durch die Kernkraft erzeugt werden. Verantwortlich dafür sind die Industrie, Elektromobilität, Datenzentren sowie die Nutzung künstlicher Intelligenz. Weltweit sorgen fast 420 Atomkraftwerke für knapp zehn Prozent der globalen Stromversorgung. Neue Reaktoren gibt es in Indien, China, Südkorea und Europa.

Kasachstan zum Beispiel denkt nun um und will ein Atomkraftwerk bauen und in Zukunft weniger auf Kohlekraftwerke setzen. Nachdem die Kernenergie jahrzehntelang in Italien verboten war, will das Land 2027 wieder in die Atomkraft einsteigen. 1980 erfolgte der Ausstieg Italiens, doch nun bastelt die italienische Regierung an einem Gesetzesentwurf für vereinfachte Genehmigungsverfahren. Die Kernkraft soll erneuerbare Energien ergänzen. Es geht um Klimaziele und eine mögliche Senkung der Energiekosten. In Frankreich konnte Ende 2024 der neue Reaktor Flamanville 3 erfolgreich ans Netz gehen. Als leistungsstärkster Reaktor Frankreichs kann er bis zu zwei Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Für das notwendige Uran arbeiten Uranunternehmen wie etwa Uranium Energy oder IsoEnergy.

