Startseite 50 Jahre Kunststoffbau Pietsch GmbH: Eine Familiengeschichte in der Bauwerkserhaltung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-20 14:04. Pinneberg, 20.02.2025 - Die Kunststoffbau Pietsch GmbH feiert 2025 ihr 50-jähriges Bestehen - ein halbes Jahrhundert Kompetenz in der Bauwerkserhaltung mit Fokus auf Schimmelpilzsanierung und F Generationswechsel: Die Zukunft in starken Händen Seit Kurzem steht die nächste Generation in der Verantwortung: Frauke Pietsch hat die Geschäftsleitung übernommen und führt das Unternehmen mit frischen Ideen und gleichzeitig der bewährten Firmenphilosophie weiter. Sie wurde über viele Jahre von ihren Eltern in das Unternehmen hineingeführt und kennt die Herausforderungen und Besonderheiten der Branche aus erster Hand. Doch wer glaubt, dass sich die Eltern nun völlig zurückziehen, liegt falsch: Gabriele Pietsch ist mit ihren 80 Jahren nach wie vor eine zentrale Figur im Unternehmen. Sie kennt jeden Kunden, jedes Gebäude und viele Geschichten aus den letzten Jahrzehnten. Sie liebt die persönliche Beratung und die jahrelangen gewachsenen Kundenkontakte, die das Unternehmen geprägt haben. Ihr Ehemann, der Mitbegründer des Unternehmens, hat sich weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, steht aber weiterhin als wertvoller Ratgeber zur Verfügung. Von Kunststoffbau zur Bauwerkserhaltung - Eine Reise durch fünf Jahrzehnte Als das Unternehmen 1975 gegründet wurde, lag der Fokus auf Kunststoffbeschichtungen und Abdichtungen im Bauwesen. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Spezialisierung auf Feuchtigkeitsschutz und Bauwerkserhaltung - ein Bereich, in dem die Kunststoffbau Pietsch GmbH heute als eine der führenden Firmen im Norden Deutschlands gilt. Während das Kerngeschäft heute in der Schimmelpilzsanierung liegt, haben sich im Laufe der Jahre auch spannende Projekte in anderen Regionen ergeben. Von Hamburg bis zum Harz, vom Ruhrgebiet bis zur Nordseeküste - überall dort, wo Gebäude vor Feuchtigkeit geschützt werden mussten, hat das Unternehmen sein Know-how eingebracht. Schimmelpilzsanierung: Mehr als nur ein kosmetisches Problem Der Name Pietsch steht heute vor allem für effektive und nachhaltige Schimmelpilzsanierung. Schimmel ist in Hamburg und Norddeutschland ein weitverbreitetes Problem - die feuchte Luft, das wechselhafte Klima und bauliche Mängel in vielen Altbauten begünstigen Schimmelbildung in Wohn- und Gewerbeimmobilien. "Viele Menschen unterschätzen die gesundheitlichen Folgen von Schimmel in den eigenen vier Wänden", erklärt Frauke Pietsch. "Wir sehen täglich, wie Betroffene unter Atemwegsproblemen, Allergien oder chronischen Beschwerden leiden. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur den sichtbaren Schimmel zu entfernen, sondern auch die Ursachen langfristig zu beseitigen." Das Unternehmen setzt auf moderne Verfahren der Bauwerkserhaltung, darunter Schleierinjektionen, spezielle Abdichtungen und nachhaltige Sanierungstechniken, um Gebäude vor erneuter Schimmelbildung zu schützen. Ein Unternehmen mit Herz und Geschichte Trotz aller technischen Innovationen ist die Kunststoffbau Pietsch GmbH bis heute vor allem eins geblieben: Ein Familienunternehmen mit Werten. Die persönliche Bindung zu den Kunden, die hohe Qualität der Arbeit und das Verantwortungsbewusstsein für gesunde Wohn- und Arbeitsräume stehen an oberster Stelle. Gabriele Pietsch erinnert sich noch gut an die frühen Jahre, als sie als junge Mutter tagsüber auf Baustellen und abends am Schreibtisch saß, um das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann aufzubauen. "Es war nicht immer einfach, aber wir haben jeden Tag unser Bestes gegeben - für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und für die Zukunft unserer Familie." Heute setzt ihre Tochter Frauke diese Geschichte fort - mit frischer Energie, neuen Ideen und der Unterstützung eines Teams, das zum Teil seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig ist. Ein Blick in die Zukunft - und ein Dank an alle Wegbegleiter Das 50-jährige Jubiläum ist ein Anlass zum Feiern, aber auch ein Moment, um innezuhalten und Danke zu sagen. Ohne die Treue der Kunden, das Vertrauen der Geschäftspartner und das Engagement der Mitarbeiter wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen. "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren für unsere Kunden da zu sein.", sagt Frauke Pietsch. "Denn eines ist sicher: Die Herausforderungen in der Bauwerkserhaltung werden nicht weniger - aber mit Erfahrung, Innovation und Leidenschaft werden wir weiterhin Lösungen finden." Kontakt: Kunststoffbau Pietsch GmbH

Heisterweg 12, 22869 Schenefeld / Hamburg

E-Mail: info@pietsch-bauwerkserhaltung.de

Telefon: 040 - 830 67 68

