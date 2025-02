Startseite Bessere Kommunikation zwischen Konstruktion und Fertigung Pressetext verfasst von gtebart am Do, 2025-02-20 12:20. Moers – 20. Februar 2025: Datenfehler und Kommunikationslücken entlang der Konstruktions- und Produktionsprozesse sind häufige Ursachen für Verzögerungen. Unpräzise technische Informationen führen oft zu Engpässen. Die modellbasierte Definition bietet hier eine Lösung. Kommunikationslücken: Ein Hindernis in der Fertigung

In der modernen Fertigung ist eine nahtlose Zusammenarbeit entscheidend für den Erfolg. Doch treten bei vielen Unternehmen immer noch Kommunikationsprobleme zwischen Konstruktion und Fertigung auf. Zu den typischen Fehlern gehören Daten, die in unterschiedlichen Systemen verwaltet werden oder veraltet sind. Diese Missverständnisse führen zu Verzögerungen durch fehlerhafte Teile und erhöhten damit auch die Produktionskosten. Besonders in stark vernetzten Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau wirken sich solche Probleme gravierend aus. Der Schlüssel für eine bessere Kommunikation

Die Konstruktion verändert zunehmend die Art und Weise, wie Produkte entwickelt und gefertigt werden. Mit modernen Systemen können sowohl Konstruktions- als auch Fertigungsprozesse abgebildet werden. Anstatt getrennte Systeme für Konstruktion und Fertigung zu nutzen, integriert Systeme wie Creo alle relevanten Daten direkt in das 3D-Modell. Diese Daten enthalten präzise Fertigungsinformationen zu Maßen, Toleranzen und Materialien, die über den gesamten Produktlebenszyklus verfügbar bleiben. Damit entsteht eine einheitliche Grundlage, die von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Qualitätssicherung nahtlos genutzt werden kann. Durch diese zentrale Datenquelle wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Basis für eine fehlerfreie Produktion geschaffen. Modellbasierte Definition als zentrale Lösung

Modellbasierte Definition (MBD) schafft eine zentrale Datenquelle, die allen Beteiligten Zugriff auf aktuelle, präzise Informationen ermöglicht. Fertigungs- und Produktinformationen werden direkt in digitale 3D-Modelle integriert und stehen über alle Produktionsschritte hinweg konsistent zur Verfügung. Dadurch wird sichergestellt, dass Lieferanten, Produktions- und Qualitätssicherungsteams jederzeit mit denselben Daten arbeiten können. Vorteile durch Transparenz und Konsistenz

Durch die Nutzung von MBD entfällt die Notwendigkeit, Daten mehrfach zu überarbeiten oder manuell zu übertragen. Fertigungsinformationen sind maschinenlesbar und können direkt in Produktionssysteme integriert werden. Dies reduziert Fehler, beschleunigt den Informationsfluss und schafft Vertrauen. Teams arbeiten effizienter zusammen, da sie jederzeit auf vollständige und aktuelle Informationen zugreifen können. MBD: Zukunftssichere Prozesse für die Lieferkette

Die Einführung der modellbasierten Definition bedeutet für Unternehmen einen Schritt in Richtung zukunftssicherer Prozesse. Durch die Nutzung standardisierter Datenquellen werden Missverständnisse vermieden, und die Zusammenarbeit wird klarer und effizienter. Modellbasierte Definition ist nicht nur eine technologische Lösung, sondern eine neue Grundlage für eine präzise und fehlerfreie Kommunikation in der Fertigung. Das PTC-Solutions-Team unterstützt Unternehmen bei den ersten Schritten mit der modellbasierten Definition. Dabei werden Teams dabei unterstützt, die ersten Konzepte und Planungen vorzunehmen. Genauso begleitet PTC-Solutions Unternehmen bei der Einführung der einzelnen Konzepte und beim Training kompletter Teams. Fazit: Mit modellbasierter Definition schaffen Unternehmen präzise technische Daten und ermöglichen eine effiziente Kommunikation in der gesamten Lieferkette. Mehr über MBD als nachhaltige Lösung erfahren »

https://ptc-solutions.de/news-events/artikel/mbd-model-based-definition-... Über PTC Solutions

