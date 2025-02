Startseite Hemostemix lizenziert BioReactor-Technologien von CytoImmune Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-20 09:20. Biotechnologiegesellschaft Hemostemix sieht gleich mehrere, strategische Vorteile in der Lizenzierung der BioReactor-Technologie von CytoImmune. Dazu gehören auch sehr niedrige Umsatzkosten. Calgary, Alberta, 19. Februar 2025 - Hemostemix Inc. ("Hemostemix" oder das "Unternehmen") (TSXV: HEM; OTC: HMTXF) (FSE:2VF0) freut sich, einen strategischen Durchbruch bekannt zu geben, der seine Führungsposition auf dem globalen Stammzellmarkt sichert. Durch die Sicherung einer unbefristeten, lizenzfreien globalen Lizenz für CytoImmunes Bioreaktor-Stammzelltechnologien hat Hemostemix einen wirtschaftlichen und wettbewerblichen Vorteil erlangt, der seine Fähigkeit verbessert, ACP-01 zu skalieren, seinen Markt für autologe Stammzellen zu schützen und eine kosteneffiziente Strategie zur Expansion allogener Stammzellen zu entwickeln. ?? Vorbehaltlich der Zustimmung der TSXV-Börse wird Hemostemix an CytoImmune 5.000.000 $ (zwanzig Millionen Aktien) für eine unbefristete, weltweite, lizenzgebührenfreie Lizenz zahlen. ?? Strategische Vorteile für Hemostemix durch die Lizenzierung der BioReactor-Technologien von CytoImmune

• Niedrigste Herstellungskosten für allogene Produkte.

• Strategischer Zaun um die Herstellung autologer Stammzellen. ??

• Skalierbarkeit und Kommerzialisierbarkeit von ACP-01 hinter dem Zaun. Jetzt mehr erfahren: Hemostemix lizenziert BioReactor-Technologien von CytoImmune Dies ist eine Übersetzung der Originalmitteilung. Die Ausgangssprache (Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

