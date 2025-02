Startseite Knürr Ergocontrol OPX: Intelligente Technologie für hochmoderne Kontrollraum-Arbeitsplätze Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-20 09:06. Knürr Ergocontrol OPX kombiniert innovative Technik mit durchdachtem Design und setzt neue Maßstäbe für die Gestaltung von Arbeitsplätzen in anspruchsvollen Kontrollraum Umgebungen. Knürr stellt Ergocontrol OPX vor: Technologische Innovation für zukunftssichere Kontrollräume Die Knürr GmbH , führender Anbieter von Lösungen für Kontrollräume, bringt mit Ergocontrol OPX eine neue Plattform auf den Markt, die modernste Technologie mit hoher Anwenderfreundlichkeit verbindet. Entwickelt für den Einsatz in dynamischen Arbeitsumgebungen, bietet die Lösung eine optimale Unterstützung für den durchgehenden 24/7-Betrieb. Innovative Funktionen für mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit Ergocontrol OPX zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, die eine effiziente und komfortable Arbeitsweise ermöglichen: Steuerung des gesamten Arbeitsplatzes: Steuern Sie den Arbeitsplatz, Bildwände und KVM-Systeme - alles nur mit einem Bedienelement. Nutzen Sie die Lösung als Einzelplatz oder vernetzt mit Zugriff auf mehrere Arbeitsplätze. Individualisierbare Ergonomie-Presets: Benutzer können persönliche Einstellungen wie Tischhöhe, Bildschirmposition und individuelle Monitor- und Bildwand-Layouts anpassen und speichern. Diese Voreinstellungen sind jederzeit über die zentrale Benutzeroberfläche abrufbar.

Schnelle und sichere Anmeldung per Keycard: Mitarbeitende können sich einfach und zeitsparend anmelden, wobei alle gespeicherten Voreinstellungen automatisch übernommen werden. Dies reduziert Fehler und erhöht die betriebliche Effizienz. Intuitive Benutzeroberfläche: Ein klar strukturiertes Dashboard ermöglicht die einfache Steuerung aller Systeme. Die reduzierte Komplexität erleichtert die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf. Offene Schnittstellen (API): Die Plattform lässt sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren und gewährleistet so eine reibungslose Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen. Dies erleichtert auch zukünftige Erweiterungen. Modularität und Skalierbarkeit: Dank flexibler Architektur eignet sich Ergocontrol OPX sowohl für Einzelarbeitsplätze als auch für vernetzte Systeme an mehreren Standorten. Zukunftssichere Lösung für vernetzte Arbeitswelten Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Kontrollraum-Technologien steigen auch die Anforderungen an Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Ergocontrol OPX bietet eine innovative Antwort auf diese Herausforderungen und stellt gleichzeitig eine zukunftssichere Investition dar. Dank seines modularen und skalierbaren Designs bleibt die Plattform auch bei wachsenden Anforderungen flexibel und anpassungsfähig. Vielseitig einsetzbar für verschiedene Branchen Ergocontrol OPX wurde für eine breite Palette an Einsatzszenarien entwickelt - von Leitstellen und Überwachungszentralen bis hin zu anspruchsvollen technischen Arbeitsumgebungen. Durch das modulare Konzept lässt sich die Plattform gezielt an die spezifischen Anforderungen kritischer Infrastrukturen, der öffentlichen Sicherheit, Energieversorgung, des Verkehrssektors sowie der IT-Branche anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.knuerr.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Knürr GmbH

Die Knürr GmbH ist ein führender Lösungsanbieter für Kontrollräume und technische Arbeitsplätze. Seit Jahrzehnten steht das Unternehmen für innovative Designs, technologische Exzellenz und anwenderorientierte Produktentwicklungen. Mit einem umfangreichen Portfolio bietet Knürr flexible und zukunftssichere Lösungen für unterschiedlichste Branchen.

