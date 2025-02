Startseite Bürgerstiftung Erlangen unterstützt Senioren Pressetext verfasst von Jürgen Krieg am Mi, 2025-02-19 18:50. Die Bürgerstiftung Erlangen hat 2024 die Förderung bedürftiger Senioren stark ausgeweitet und in einem „Sonderfonds Senioren“ gebündelt.

Der „Sonderfonds für Kinder“ mit der erfolgreichen Randzeitenbetreuung „Mama Mia“ der Bürgerstiftung Erlangen ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Erlanger Stadtgesellschaft. Aber Bedürftigkeit gibt es auch bei Senioren, die einen immer größeren Teil der Gesellschaft stellen. Die Bürgerstiftung hat darauf reagiert und die Projekte für Senioren in einem „Sonderfonds für Senioren“ gebündelt, der von den Vorstandsmitgliedern Dr. Thomas Frank und Karl Klausecker federführend betreut wird. Bürgerstiftung unterstützt Senioren

Neben der Unterstützung „klassischer“ Themen wie dem AWO Bürgerbus und den Besuchen mit Clowns oder Alpakas in Altenheimen will die Bürgerstiftung auch innovative technische Lösungen in die Seniorenheime bringen. Robotertiere und VR-Brillen für Demenz-WG

In mehreren Einrichtungen für Demenzkranke zeigte sich, dass Robotertiere, die auf Berührungen reagieren, bei den Patienten positive Reaktionen auslösten: Einige Menschen konnten sich viel besser beruhigen, andere wurden erfreulich aktiviert. Karl Klausecker zu dieser Erfahrung: „Zu sehen, wie diese Kuscheltiermaschinen den Menschen schöne Erlebnisse ermöglichen, hat mich wirklich berührt. Für dieses wichtige Thema werde ich mich in der Bürgerstiftung weiter engagieren.“ Bürgerstiftung erhöht Sonderfonds

Das Fördervolumen des Sonderfonds für Senioren lag 2024 bereits bei knapp EUR 50.000.--, für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung auf EUR 75.000, -- eingeplant. Am 12. Februar erfolgte in der AWO-Wohngemeinschaft Vergissmeinnicht in Möhrendorf der erste Test einer weiteren Neuigkeit: Mit einer VR-Brille (Virtual-Reality-Brille) tauchten die Bewohnerinnen und Bewohner in die Welt eines Jahrmarkts ein und erkundeten mit der Brille und ihren Händen verschiedene Spielstationen. Über die Bürgerstiftung Erlangen

Die Bürgerstiftung Erlangen wurde 2003 gegründet. Sie unterstützt gemeinnützige Vereine und Organisationen in Erlangen und Umgebung, gewährt Bedürftigen individuelle Hilfen in Notlagen, fördert Schulprojekte und unterstützt mit einem Sonderfonds Senioren bei der gesellschaftlichen Teilhabe. Besonders erfolgreich ist das Projekt „Mama Mia" des Sonderfonds für Kinder. Mit 10 Mio. EUR verwaltetem Stiftungskapital ist sie eine der großen Bürgerstiftungen in Deutschland. Jährlich werden über 400.000 EUR Stiftungserträge und Spenden als Hilfen ausgezahlt, darunter viele Einzelhilfen unter 1.000 Euro. Der gesamte Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung Erlangen arbeitet ehrenamtlich. Mehr unter: www.buergerstiftung-erlangen.de

