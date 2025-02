Military Metals schließt die Übernahme des Antimon-Gold-Projekts Last Chance in Nevada ab, Antimonpreis erreicht neues Allzeitho

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 19. Februar 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 14. Februar 2025 die letzte Barzahlung an den Verkäufer des Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance geleistet und damit alle Verpflichtungen erfüllt hat, die für den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Konzessionsgebiet erforderlich sind. Der Verkäufer ist derzeit dabei, die Registrierung des betreffenden Grundstücks auf Military zu übertragen. Das Antimon-Gold-Grundstück Last Chance befindet sich 70 Kilometer nördlich der Stadt Tonopah, Nevada, und 18 Kilometer westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross, auf der östlichen Seite der Toiyabe Range.

Darüber hinaus hat das leitende Managementteam des Unternehmens einen ersten Feldbesuch auf dem Antimon-Gold-Grundstück Last Chance durchgeführt. Die Antimon-Gold-Lagerstätte Last Chance wurde ursprünglich 1880 entdeckt und wurde bis in die frühen 1960er Jahre nur in wenigen Zeiträumen in begrenztem Umfang zur Unterstützung der Verteidigungsbemühungen der USA abgebaut. Auf dem Grundstück befinden sich noch historische Infrastrukturen, darunter ein Schacht und Betonfundamente. Abgesehen von begrenzten goldbezogenen Explorationsarbeiten in den 1980er Jahren wurden auf dem Grundstück keine weiteren Explorationsaktivitäten durchgeführt. Das Unternehmen freut sich darauf, moderne geologische Programme voranzutreiben, die sich auf die Antimonmineralisierung konzentrieren, um den Wert zu erschließen.

Scott Eldridge, CEO von Military, kommentiert: Letzte Woche haben wir unseren ersten Besuch vor Ort auf dem ehemals produzierenden Grundstück Last Chance abgeschlossen und waren von seiner Vergangenheit und Zukunft sehr beeindruckt. Nevada ist eine der weltweit führenden Bergbauregionen, die neben ihren bemerkenswerten Edelmetallminen auch zahlreiche historische Antimonminen und -vorkommen beherbergt. Der Spotpreis für Antimon hat erneut ein neues Allzeithoch erreicht und liegt nun bei 51.500 USD pro Tonne(1). Investitionsmöglichkeiten in Antimon beschränken sich auf Bergbauaktien, wobei Investoren keine ETF- oder Terminkontrakte zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind die Bergbauaktien auf einige wenige hochkarätige Unternehmen beschränkt.

Die Antimon-Gold-Mineralisierung befindet sich in einer Reihe von deformierten, metamorphosierten paläozoischen klastischen und karbonatischen Sedimenteinheiten und ist in einer Reihe von strukturell und stratigraphisch kontrollierten Quarzadern zu finden. Historische Arbeiter haben dokumentiert, dass golddominante Adern antimondominante Adern kreuzen, was auf mehr als eine Mineralisierungsphase hindeutet. In den historischen Abraumhalden wurden mehrere Proben von mineralisiertem Quarzgangmaterial gefunden, das feinkörnige, subedhelische metallisch graue Mineralien enthielt, die von Submillimeter-Strings bis hin zu halbmassiven Flutungen innerhalb eines Quarzgang-Wirts reichten.

(1) www.antimony-gz.com/update-price-of-antimony-20250217_n510

Grüne Kupferoxidfärbung auf verwitterten Proben, die in den Halden und anderswo zu sehen sind, deuten darauf hin, dass Tetraedrit und/oder andere kupferhaltige Mineralien in der Ansammlung vorkommen können.

Es wird ein polierter Abschnitt vorbereitet, damit die Mineralien, aus denen diese Ansammlung besteht, identifiziert werden können. Ebenso wurde eine Probe, die ausgewählte Proben von mineralisiertem Material aus den Deponien enthält, zur Multielementanalyse geschickt. Das Management wird die Ergebnisse dieses Feldbesuchs auswerten und in seine Pläne für ein umfassendes Feldprogramm einfließen lassen, das für das zweite und dritte Quartal geplant ist und sich auf das Potenzial für zusätzliche Cluster mineralisierter Adern konzentrieren wird, die für das Potenzial des Grundstücks von entscheidender Bedeutung sind.

Abbildung 1: Avrom Howard, VP-Exploration, und Scott Eldridge, CEO, begutachten Proben, die bei Last Chance entnommen wurden.

Abbildung 2: Blick nach Nordosten auf den Schacht - im Vordergrund und dahinter Halden und Betonfundamente.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seinen Antrag beim USA Defense Industrial Base Consortium (DIBC) eingereicht hat, das die Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie und Wissenschaft fördert, um eine robuste, widerstandsfähige Verteidigungsindustrie aufzubauen. Alle DIBC-Mitglieder sind für eine Finanzierung nach dem DPA (Defense Production Act) berechtigt.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, VP-Exploration für Militärmetalle und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

