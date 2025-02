Startseite Max Power beauftragt CLS für Investor Relations Mandat Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-19 16:59. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC - 19. Februar 2025 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 15. Februar 2025 eine Investor-Relations-Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Chad Levesque Consulting (CLC), einer vom Unternehmens unabhängigen Organisation, abgeschlossen hat. Herr Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: Chad ist mit der Geschichte von MAX Power bestens vertraut, da er uns seit dem ersten Tag als Investor begleitet. Er hat seinen Sitz in Prince Albert, Saskatchewan, im Herzen einer Provinz, in der wir im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Kanada an vorderster Front stehen, unterstützt durch den fortschrittlichsten politischen Rahmen für natürlichen Wasserstoff im Land, der die vollständige Erkundung, Bohrgenehmigungen und die Entwicklung dieses kritischen Elements ermöglicht. Herr Levesque fügte hinzu: Die kürzliche Berufung von Neil McMillan, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Cameco, in den Vorstand von MAX Power hat in Saskatchewan und anderswo große Resonanz gefunden. Die Tatsache, dass ein Großteil der Provinz für natürliche Wasserstoffvorkommen in Frage kommt, hat den Vorreiter MAX Power und seine Aktionäre in die Lage versetzt, große Gewinne zu erzielen. Gemäß der Vereinbarung hat sich CLC bereit erklärt, Unternehmens- und Kommunikationsdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, und erhält dafür einen Gesamtbetrag von 5.000 $ pro Monat in bar sowie die Erstattung angemessener und üblicher Reise- und anderer Kosten, die CLC im Zusammenhang mit den im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen entstehen. CLC erhält außerdem Aktienoptionen, die innerhalb der nächsten 30 Tage gemeinsam festgelegt werden. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt ein Jahr (die Anfangslaufzeit). Nach Ablauf der ersten Laufzeit kann der Vertrag von MAX Power oder CLC mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. CLC-Geschäftsadresse: 27 Gillingham Cres., Prince Albert, SK, S6X 0A5. E-Mail: ChadLevesqueConsulting@gmail.com . Mobil: (306) 981-4753 / Büro: (306) 763-3068. CLC besitzt derzeit 400.000 Aktien von MAX Power. MAX Power Aktualisierte Unternehmenspräsentationen und Videos MAX Power verweist Investoren auf seine Website ( www.MaxPowerMining.com) , auf der neue Unternehmensvideos sowie aktualisierte Präsentationen für seine Projekte im Bereich natürlicher Wasserstoff und kritische Mineralien zu finden sind. Die Links für die oben genannten Informationen lauten wie folgt: MAX Power Präsentation zu natürlichem Wasserstoff www.maxpowermining.com/Presentations/Maxpower_NaturalHydrogen_Feb18_2025... Neues MAX Power Unternehmensvideo

Weitere Informationen zu MAX Power erhalten Sie über folgenden Link:

vimeo.com/1050826855/79a9b5c0cc Neil McMillan Video www.youtube.com/watch?v=QoXfr5uki5A MAX Power Präsentation zu kritischen Mineralien www.maxpowermining.com/Presentations/MAXPower_CriticalMinerals_Feb18_202... Über MAX Power MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Nordamerikas Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Durch strategische Allianzen mit dem in Calgary ansässigen Unternehmen Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd. und dem in Europa ansässigen Unternehmen Larin Engineering HHC ist MAX Power ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff. MAX Power besitzt auch ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die auf kritische Mineralien ausgerichtet sind. Diese Liegenschaften werden durch die jüngste Entdeckung von Diamantbohrungen auf dem Willcox Playa Lithium Projekt im Südosten von Arizona hervorgehoben. Im Namen des Unternehmens:

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

