Rocket Doctor unterzeichnet Vereinbarung mit kalifornischem Managed-Care Plan Anbieter

· Rocket Doctor arbeitet mit neuem Managed-Care-Plan zusammen, der rund 450.000 kalifornische Medicaid-Mitglieder versorgt

· Zukünftig erwarteter zusätzlicher Jahresumsatz von rund 1,2 Millionen US-Dollar

· Mission zur Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung

· Reduzierung unnötiger Notaufnahmen, Verkürzung der Wartezeiten, rechtzeitige Überweisung an Fachärzte

Vancouver, BC - 19. Februar 2025 - Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Ankündigung, dass es am 12. Februar 2025 einen endgültigen Aktienkaufvertrag (das endgültige Abkommen) zum Erwerb von Rocket Doctor Inc. (Rocket Doctor) eingegangen ist, deren Einzelheiten in der Pressemitteilung von Treatment vom 12. Februar 2025 www.treatment.com/press/ enthalten sind, hat Rocket Doctor eine Partnerschaft mit einem in Kalifornien verwalteten Pflegeplan (der Plan) geschlossen, der etwa 450.000 Medicaid-Mitglieder versorgt, um telemedizinische Notfallversorgung, Spezialleistungen und Grundversorgung anzubieten.

Durch diese Zusammenarbeit wird die innovative virtuelle Versorgungsplattform von Rocket Doctor das umfangreiche Anbieternetzwerk des Plans mit 14.000 Klinikärzten und mehreren Krankenhäusern unterstützen und sicherstellen, dass Patienten bequem von zu Hause aus Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung haben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung über die Vergütung von Leistungen werden die Ärzte von Rocket Doctor nun vollständig akkreditiert, sodass sie Patienten aus dem Plan aufnehmen und die Erstattung direkt zu ausgehandelten Sätzen in Rechnung stellen können. Die Dienstleistungen wurden bereits eingeführt und die ersten Patienten werden bereits versorgt. Mit zunehmender Reife der Partnerschaft und unter der Annahme einer Auslastung von nur 10 % pro Jahr erwartet Rocket Doctor mehr als 45.000 Besuche pro Jahr, die einen zusätzlichen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von etwa 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr generieren. Der damit verbundene geschätzte Gesamtwert der abrechenbaren Leistungen beträgt 4,41 Millionen US-Dollar (basierend auf 98 US-Dollar pro Besuch). Die erwartete Bruttomarge im ersten Jahr beträgt 18 US-Dollar pro Besuch. Die Laufzeit der Vereinbarung beginnt am 1. Januar 2025 und erstreckt sich über 12 Monate mit einer 120-tägigen beidseitigen Kündigungsklausel.

Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Barrieren beim Zugang zur Gesundheitsversorgung für Patienten mit dem größten Bedarf in ganz Kalifornien abzubauen, sagte Dr. Bill Cherniak, CEO und Gründer von Rocket Doctor. Indem wir Medicaid-Begünstigten durch Managed-Care-Plan-Partnerschaften in Kalifornien eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten, stellen wir sicher, dass Patienten mit Ärzten in Kontakt treten können, wann und wo sie sie am dringendsten benötigen, und zwar tief eingebettet in den Rahmen des Gesundheitssystems.

Der Plan sieht in der Zusammenarbeit eine entscheidende Erweiterung der Versorgungsmöglichkeiten für seine Mitglieder.

Das virtuelle Versorgungsmodell von Rocket Doctor reduziert unnötige Notaufnahmen, verkürzt die Wartezeiten und sorgt für rechtzeitige Überweisungen an Fachärzte. Mit den nun verfügbaren Diensten können berechtigte Versicherte virtuelle Besuche bei Fachärzten verschiedener medizinischer Fachrichtungen vereinbaren.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, fügt hinzu: Wir möchten Bill und seinem Team zu all der harten Arbeit gratulieren, die sie geleistet haben, um dieses bedeutende Geschäft über die Ziellinie zu bringen. Ich weiß, dass dies jahrelange Arbeit war, und es ist großartig zu sehen, dass sie nun die Einnahmen aus dieser Expansion nach Kalifornien verbuchen können. Wir werden genau beobachten, wie sie weitere Expansionspläne innerhalb des Bundesstaates sowie in anderen Bundesstaaten und Provinzen umsetzen.

Rocket Doctor ist eine technologiebasierte digitale Gesundheitsplattform und ein Marktplatz, der Hindernisse abbaut, die den Zugang zu einer hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung einschränken. Die firmeneigene Software stattet Ärzte mit Plug-and-Play-Tools aus, um erfolgreiche unabhängige Praxen in virtuellen und hybridisierten persönlichen/virtuellen Versorgungsmodellen zu betreiben, und ermöglicht es ihnen, Patienten in abgelegenen Gemeinden, insbesondere in ländlichen und nördlichen Gemeinden in ganz Kanada und bei Medicaid in den Vereinigten Staaten, eine maßgeschneiderte Versorgung anzubieten.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI (künstliche Intelligenz) und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu verbessern und aktuelle Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Unterstützung von Hunderten von medizinischen Fachkräften weltweit hat Treatment.com AI eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt - die Global Library of Medicine (GLM). Mit mehr als 10.000 medizinischen Expertenbewertungen liefert die GLM geprüfte klinische Informationen und Unterstützung für alle medizinischen Fachkräfte und bietet empfohlene Tests (physische und Laboruntersuchungen), Bildgebung und Abrechnungscodes. Die GLM hilft medizinischen Fachkräften (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, schafft mehr Zeit für notwendige persönliche Patiententermine und ermöglicht eine größere Konsistenz bei der Qualität der Patientenbetreuung. Die GLM-Plattform von Treatment.com AI unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen und ermöglicht die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Treatment finden Sie www.treatment.com oder per E-Mail: info@treatment.com

Über Rocket Doctor Inc.

Rocket Doctor ist eine technologiebasierte digitale Gesundheitsplattform und ein Marktplatz, der Hindernisse abbaut, die den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung einschränken. Unsere firmeneigene Software stattet Ärzte mit den Werkzeugen aus, die sie für den erfolgreichen Betrieb von Praxen in virtuellen und hybridisierten persönlichen/virtuellen Versorgungsmodellen benötigen, und ermöglicht es ihnen, Patienten in abgelegenen Gemeinden, insbesondere in ländlichen und nördlichen Gemeinden in ganz Kanada und bei Medicaid in den Vereinigten Staaten, eine maßgeschneiderte Versorgung anzubieten. Durch die Nutzung großer Sprachmodelle, KI/ML und drahtloser medizinischer Geräte überbrückt Rocket Doctor die Kluft im Gesundheitswesen und verbindet Patienten mit gleichberechtigten und zugänglichen virtuellen Gesundheitsdiensten, unabhängig von Alter, Standort oder finanzieller Situation. Dies schließt auch Patienten mit potenziell stigmatisierenden Erkrankungen wie Substanzkonsum, psychischen Erkrankungen und anderen ein.

Weitere Informationen über die Plattform und die Dienste von Rocket Doctor finden Sie unter www.rocketdoctor.io(USA) www.rocketdoctor.ca(Kanada) oder per E-Mail media@rocketdoctor.io .

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf die Umsetzung seiner Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren zeitliche Planung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den Abschluss der California-Medicaid-Transaktion von Rocket Doctor und die erwarteten Vorteile einer solchen Transaktion für Rocket Doctor sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com übernimmt keine Verpflichtung, sie öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsorientierte Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsorientierte Finanzinformationen und einen Finanzausblick (zusammen FOFI) über die prognostizierten Einnahmen und Bruttomargen von Rocket Doctor aus der Partnerschaft mit einem in Kalifornien verwalteten Pflegeplan, der denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegt, wie in den obigen Absätzen dargelegt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Finanzinformationen wurden vom Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung erstellt und

dienen dazu, den Lesern die Bedeutung solcher Transaktionen für das Geschäft von Rocket Doctor zu vermitteln. Sie stellen keine Schätzung der Rentabilität oder eines anderen Maßstabs für die finanzielle Leistung dar. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) nur für die Zwecke verwendet werden sollten, für die sie hier offengelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen für Investoren (FOFI) sollten nur für die Zwecke verwendet werden,

für die sie hier offengelegt werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

