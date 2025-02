Startseite Fernholz erhält EU-Zulassung für PET-Recycling - Wichtiger Schritt für nachhaltige Kreislaufwirtschaft Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-19 12:55. Fernholz mit neuer Zulassung. _Meinerzhagen, 19. Februar 2025_

Fernholz Verpackungen hat von der Europäischen Union die Zulassung zur Verarbeitung von recyceltem PET für den direkten Lebensmittelkontakt erhalten. Damit zählt das Unternehmen zu den wenigen Betrieben in Deutschland, die einen vollständig EU-zugelassenen Recyclingprozess anbieten können. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht das Engagement von Fernholz für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und innovative Verpackungslösungen. Ein bedeutender Schritt für nachhaltige Verpackungslösungen

Die Herstellung von Verpackungen aus recycelten Kunststoffen erfordert höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Ein zentraler Nachhaltigkeitsaspekt ist die Verwendung sogenannter "Hot washed flakes" - Kunststoffflakes, die durch einen mehrstufigen Reinigungsprozess von Verunreinigungen wie Kleberesten und Getränkerückständen befreit werden. Dieser Prozess allein genügt jedoch nicht für den Einsatz des Flakes zur Produktion von Folien und Verpackungen mit Lebensmittelkontakt. Zusätzlich ist eine Dekontamination durch spezielle Erwärmungsprozesse erforderlich. Innovation und Zukunftsperspektiven

Die nun vorliegende EU-Zulassung stellt einen entscheidenden Schritt in der Nachhaltigkeitsstrategie von Fernholz Verpackungen dar. Bereits im Jahr 2022 hatte das Unternehmen den Antrag bei der EU eingereicht. Nun gehört es nach eigenen Schätzungen zu den rund 250 Firmen in Europa und etwa 25 Betrieben in Deutschland, die diese Zulassung erhalten haben. Mit der zugehörigen RAN-Nummer "DEA-5IR-1AA" verfügt Fernholz Verpackungen nun über einen offiziell anerkannten Recyclingprozess für PET, der als "Suitable Technology" anerkannt ist." Diese EU-Zulassung ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und bestätigt unseren nachhaltigen Innovationskurs", erklärt Michael Roth, Geschäftsführer von Fernholz. "Wir setzen auf eine ressourcenschonende Produktion und wollen aktiv dazu beitragen, die Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie weiterzuentwickeln." Fernholz treibt nachhaltige Innovationen weiter voran

Mit dieser Zulassung legt Fernholz Verpackungen den Grundstein für weitere Entwicklungen. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Registrierung neuer Recyclingprozesse bei der EU, insbesondere im Bereich Polystyrol. Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft in der Verpackungsindustrie weiter zu stärken und nachhaltige Lösungen für verschiedene Kunststoffarten bereitzustellen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG.

Die W. u. H. Fernholz GmbH & Co. KG ist ein Produzent für Folien und Kunststoffverpackungen mit Sitz in Meinerzhagen und Schkopau. Das Unternehmen hat zahlreiche Zertifikate, die nachhaltige und innovative Projekte auszeichnen.

