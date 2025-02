Startseite Innocan Pharma erhält für seine liposomale CBD-Injektion das erste Patent in Indien Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-19 00:09. Innovative Therapie bei chronischen Schmerzen erhält Schutz des geistigen Eigentums auf Indiens 55-Milliarden-Dollar-schwerem Pharmamarkt Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 18. Februar 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (InnoCan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen für seine pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Freisetzung, bei der Liposome zur Verkapselung von Cannabinoiden eingesetzt werden, in Indien der Patentschutz gewährt wurde. Dieses gewährte Patent schützt Innocans Plattform der Injektion von mit synthetischem Cannabidiol beladenen Liposomen (LPT-CBD), die eine präzise Dosierung und verzögerte Freisetzung von synthetischem CBD in die Blutbahn ermöglicht. Das Unternehmen hat nach einem erfolgreich verlaufenden Vorgespräch mit der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Zulassung eines Prüfpräparats (Pre-IND-Meeting) eine positive Rückmeldung für sein LPT-CBD erhalten und kann nun dessen Entwicklung als nicht-opioide Alternative zum Management von chronischen Schmerzen fortsetzen. Das indische Patent, das in einem Pharmamarkt mit einem geschätzten Wert von 55 Milliarden USD (Bain & Company) erteilt wurde, ergänzt Innocans internationale Patentanmeldungen und stärkt den proprietären Wert der neuartigen Cannabinoidtechnologie auf Basis von Liposomen. Die in Zusammenarbeit mit Professor Chezy Barenholz und Dr. Ahuva Cern von der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelte Plattform der liposomalen Arzneimittelverabreichung ermöglicht eine verzögerte Freisetzung und damit eine optimale Bioverfügbarkeit und therapeutische Wirkung der Cannabinoide. Wir sind von der ersten Patenterteilung für unsere proprietäre Technologie begeistert, so Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan Pharma. Dieser Meilenstein unterstreicht unseren innovativen Ansatz. Wir hoffen auf eine ganze Reihe von Patenterteilungen auf internationaler Ebene. Professor Chezy Barenholz, Beiratsvorsitzender bei Innocan, erklärt: Diese Patenterteilung zeugt vom Einsatz und Know-how unseres Entwicklungsteams, das verstärkt auf Innovationen setzt. Liposomales synthetisches Cannabidiol (LPT-CBD) ist das erste Arzneimittelprodukt in unserer Pipeline, das wir derzeit im Rahmen dieses Portfolios von Immaterialgüterrechten weiterentwickeln. Dr. Eyal Kalo, F&E-Direktor bei Innocan Pharma, fügt hinzu: LPT-CBD weist eine verzögerte Pharmakokinetik auf und hat sich in zahlreichen Tiermodellen zur Behandlung von chronischen Schmerzen als wirksam erwiesen. Wir sind unglaublich stolz auf diese Patenterteilung und werden uns auch in Zukunft mit ganzer Kraft für die Weiterentwicklung von LPT-CBD als nicht-opioide Alternative beim Management von chronischen Schmerzen einsetzen. Über Innocan Pharma: Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielten auf den fortschrittlichen Online-Handel. www.innocanpharma.com Kontaktdaten:

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG. Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Humanstudien seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, politische Gegebenheiten, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die mögliche Störung der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Das Unternehmen kann nicht versichern, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für das Unternehmen vorteilhaft ist. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

