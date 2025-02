Argyle Resources Corp. gibt Abschluss der ersten Tranche seiner Privatplatzierung bekannt

Vancouver, B.C., 18. Februar 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat. Es wurden 2.070.000 Wertpapiereinheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,42 $ pro Einheit ausgegeben und damit ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 869.400 $ erzielt (die Platzierung).

Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant) zusammen, wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,53 $ berechtigt.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für Investitionen in seine Konzessionsgebiete in Quebec sowie allgemein als Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 26.844 $ an Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) sowie insgesamt 64.200 Finder Warrants (jeweils ein Finder's Warrant) an die Vermittler (Finder) bezahlt. Jeder Finder's Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine (1) Stammaktie zum Preis von 0,53 $ eingetauscht werden.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung in den Vereinigten Staaten erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen in den Vereinigten Staaten vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem INRS - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, wie z.B. Aussagen über den geplanten Abschluss einer weiteren Tranche im Rahmen der Privatplatzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem alle Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wesentlich von den vorhergesagten abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, zählen unter anderem die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt; dass sich die Mineralexplorationspläne aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, ändern und neu definiert werden können; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

