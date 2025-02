Startseite Ehrenamtliche Scientology-Geistliche helfen nach Bränden in Kalifornien Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2025-02-18 15:29. Die verheerenden Brände in Pacific Palisades, Altadena und Malibu haben Tausende Menschen in Not gebracht. Ehrenamtliche Scientology-Geistliche sind vor Ort, versorgen Betroffene mit lebensnotwendigen Gütern und helfen bei den ersten Schritten zurück in den Alltag. "Die Straßen von Pacific Palisades, Altadena und Malibu sind wie eine Welle der Zerstörung, die ich noch nie zuvor erlebt habe", sagt James, ein ehrenamtlicher Scientology-Geistlicher. "Es gibt so viele Menschen mit gebrochenem Herzen, Menschen voller Verzweiflung, Menschen, die Hilfe brauchen." James gehört zu den ehrenamtlichen Geistlichen, die sofort nach Ausbruch der Brände mit ihrer Arbeit begannen. Zu diesen Freiwilligen gehören Teams von ausgebildeten Spezialisten, die den Menschen helfen, wertvolle persönliche Gegenstände in den Trümmern ihrer Häuser zu finden. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern, der anerkannten Such- und Rettungsorganisation Los Topos, durchsuchen die ehrenamtlichen Geistlichen die Überreste von Häusern in Vierteln, die von vielen als Kriegsgebiet beschrieben wurden. Bei den Bränden kamen mindestens 29 Menschen ums Leben, und in Altadena, Malibu und Pacific Palisades wurden über 16.000 Hektar an Häusern, Geschäften, Schulen und kulturellen Sehenswürdigkeiten zerstört. Vor diesem Hintergrund mag die Bergung eines Eherings unbedeutend erscheinen, aber in einem Fall , so James, gehörte der gefundene Ring 90-jährigen Großmutter, die mit ihrer Familie in Sicherheit gebracht wurde, aber inzwischen verstorben ist. Eine Mutter war dankbar, dass sie eine Keramik wiederfand, die ihr Sohn im Alter von 13 Jahren hergestellt hatte. Eine Sammlung handgefertigter Figuren mag für eine Familie, die ihr Haus verloren hat, nicht viel erscheinen, aber für ihre Tochter bedeutete ihre Wiederbeschaffung die Welt. Religiöser Sozialdienst der Scientology-Kirche Von ihrer Basis in der Scientology-Kirche von Los Angeles aus begannen die ehrenamtlichen Geistlichen bei Ausbruch der Brände sofort mit der Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern an Evakuierungszentren, Kirchen und andere gemeinnützige Einrichtungen sowie von Tür zu Tür an Familien außerhalb der Evakuierungszonen. Sie werden weiterhin jede Hilfe leisten, die benötigt wird, um den Menschen beim Wiederaufbau ihres Lebens zu helfen. Das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen, das vor mehr als drei Jahrzehnten vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard ins Leben gerufen wurde, beruht auf der Überzeugung, dass jeder Einzelne in seinem Umfeld etwas Sinnvolles bewirken kann. Die Gruppe ist für ihre humanitären Bemühungen bekannt geworden, indem sie in Katastrophengebieten hilft und mit gemeinnützigen Organisationen weltweit zusammenarbeitet. Das Motto, das die ehrenamtlichen Geistlichen motiviert, lautet: "Man kann immer etwas tun", egal ob sie auf lokale Katastrophen oder globale Krisen reagieren. Von den Folgen des 11. Septembers über den Tsunami in Südostasien 2004 bis hin zum Erdbeben in Haiti 2010 haben sie den Menschen in Not Hoffnung und praktische Hilfe gebracht. Während sich die Gemeinden von Los Angeles zu erholen beginnen, engagieren sich die ehrenamtlichen Geistlichen weiterhin, um den Einwohnern in dieser schwierigen Zeit zu helfen und sie zu unterstützen Fakten über die Scientology-Religion

Die Scientology-Religion wurde vom Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Seit der Eröffnung der ersten Scientology-Kirche 1954 in Los Angeles hat sich die Religion weltweit verbreitet und umfasst heute mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angeschlossene Gruppen in 167 Ländern mit Millionen von Mitgliedern. Scientology ist in mehreren Ländern als Religion anerkannt, darunter die USA, Neuseeland, Australien und Mexiko. Auch in Europa genießt die Scientology-Kirche zunehmend Anerkennung, beispielsweise in Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, den Niederlanden und Italien. In Deutschland haben Gerichte mehrfach festgestellt, dass die Vereine der Scientology-Kirche und ihre Mitglieder unter den Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes (Religionsfreiheit) fallen. Weitere Informationen über die weltweite Anerkennung der Scientology-Religion finden Sie unter scientologyreligion.de.

