Startseite leogistics erweitert Leistungsportfolio um SAP Business Technology Platform Pressetext verfasst von PR-Agentur am Di, 2025-02-18 15:12. Hamburg, 18.02.2025 – leogistics, ein führendes Beratungshaus für SAP Extended Warehouse Management (EWM) und SAP Transportation Management (TM) sowie Anbieter einer eigenen SAP-basierten Yard Management-Lösung, erweitert sein Leistungsportfolio um die SAP Business Technology Platform (BTP). Damitstärkt leogistics seine Position als ganzheitlicher Partner für digitale Supply-Chain-Lösungen. SAP BTP bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um Daten zu integrieren, innovative Geschäftsprozesse zu entwickeln und durch flexible Anwendungen Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Spezifische Anforderungen können problemlos umgesetzt werden, von der Echtzeit-Integration bis hin zu maßgeschneiderten Applikationen für die Logistik- und Produktionsplanung. SAP BTP - Bedeutung für moderne Logistikprozesse In der komplexen Geschäftswelt von heute ist Logistik die entscheidende Infrastruktur für den globalen Handel. Herausforderungen wie fragmentierte Datenlandschaften, ineffiziente manuelle Prozesse und begrenzte Echtzeitsichtbarkeit erschweren jedoch die Optimierung von Lieferketten. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen mit Herausforderungen wie zunehmender Komplexität und wachsendem Datenvolumen konfrontiert. Dies hat häufig Verzögerungen, Fehler und einen Verlust an Agilität zur Folge. Ineffiziente Prozesse verursachen zudem Kosten, die zusätzlich belasten und die Produktivität verringern. SAP BTP bietet hier Unterstützung hinsichtlich der Kostenreduzierung und einer nachhaltigen Steigerung der Effizienz. Die Lösung stellt eine einheitliche Umgebung bereit, die Kerntechnologien wie Datenmanagement, erweiterte Analysen, Anwendungsintegration und individuelle Anwendungsentwicklung integriert. Damit lassen sich bestehende Ineffizienzen beseitigen und resilientere, reaktionsschnellere Lieferketten aufbauen. „Die Erweiterung unseres Portfolios ist ein konsequenter Schritt, um unseren Kunden noch effizientere und skalierbare Lösungen für ihre Supply-Chain-Prozesse zu bieten. Mit der SAP BTP schaffen wir die Grundlage dafür, unsere Projekte zukunftssicherer und nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsführung von leogistics. SAP BTP - Kernfunktionen Datenintegration: Nahtlose Verbindung zwischen Systemen wie SAP S/4HANA, Altsystemen und Drittanbieteranwendungen. Dies schafft eine „Single Source of Truth“ und minimiert Fehler sowie Prozessverzögerungen. Echtzeit-Analysen und Datenmanagement: Analyse großer Datenmengen und Gewinnung von Erkenntnissen in Echtzeit für präzise Bedarfsprognosen und frühzeitige Störungserkennung. Anwendungsentwicklung: Durch Low-Code-Entwicklung können maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Logistikanforderungen schnell und effizient umgesetzt werden. Automatisierung: Mit SAP Build Process Automation lassen sich wiederkehrende Prozesse wie Bestellabwicklungen oder Lagerverwaltung automatisieren. Skalierbarkeit: Die Cloud-basierte Architektur der SAP BTP passt sich dynamisch den Anforderungen von Unternehmen an und unterstützt so Wachstum und Flexibilität. „Die SAP BTP ist ein wichtiger Baustein für Unternehmen, die ihre Logistikprozesse digital transformieren möchten. Sie bietet die Möglichkeit, Daten zu konsolidieren, Prozesse zu automatisieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Damit legen wir die Basis für eine intelligentere und effizientere Supply Chain,“ äußert Tobias Sommer, Development Architect bei leogistics. Die Zukunft der Logistik mit SAP BTP Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und das Internet of Things (IoT) werden die Logistikbranche weiter prägen. Die SAP BTP bietet eine Grundlage für Innovationen in diesen Bereichen und hilft Unternehmen, sich an veränderte Marktanforderungen anzupassen. Mit dieser strategischen Erweiterung seines Lösungsportfolios unterstreicht leogistics den Anspruch, führender Partner für die Optimierung und Digitalisierung von Supply Chains zu sein und kooperiert dabei eng mit der Muttergesellschaft cbs Corporate Business Solutions. Die Unternehmensberatung verfügt über eines der größten BTP-Entwicklungsteams am Markt und ist im Bereich KI in SAP-Prozessen ein First Mover. Über leogistics Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Qualität, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen immer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann. Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Mit unserer Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik. Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Mehr Informationen unter www.leogistics.com Kontakt für Medienanfragen: Stemmermann – Text & PR

