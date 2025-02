Startseite Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Nikkel Art Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-02-18 14:33. Jeder möchte sein Zuhause nach seinen eigenen Vorlieben und Wünschen gestalten. Doch das ist keine einfache Aufgabe, da sie Geschick, Präzision und Kreativität erfordert. Aus diesem Grund sollten Sie sich an ein Geschäft wie Nikkel Art wenden. Einführung in Nikkel Art Nikkel Art ist ein Online-Shop, der Wanddekorationsdienste anbietet. Das Unternehmen verfügt über erfahrene Fachleute, die einzigartige Wanddekorationen erstellen, die die Persönlichkeit ihrer Kunden widerspiegeln. Zudem setzt es moderne Druckmaschinen ein und druckt mit umweltfreundlicher Tinte, die vorteilhaft für die Umwelt ist. Dank seines nachhaltigen Ansatzes hat Nikkel Art den BeCommerce Sustainability Award 2020 erhalten. Mit 14 Jahren Erfahrung in der Erstellung hochwertiger, maßgeschneiderter Kunstwerke kann das Unternehmen Innenräume besonders beeindruckend gestalten. Produkte von Nikkel Art Die von Nikkel Art angebotenen Produkte sind: Foto auf Acrylglas

Nikkel Art bietet Fotos auf Acrylglasrahmen an. Diese Bilder werden direkt hinter hochwertigem 5 mm dickem Acrylglas gedruckt und anschließend mit einer weißen Schicht auf der Rückseite versehen, um die Farben optimal zur Geltung zu bringen.

Das Unternehmen verwendet einen hochwertigen Achtfarbendrucker von SwissQprint, einem führenden Anbieter erstklassiger Drucklösungen. Das transparente Acrylglas bleibt bis zu 30 Jahre klar, und die Farben des Bildes bleiben über viele Jahre hinweg geschützt.

Nikkel Art bietet außerdem selbstklebende Fototapeten an. Die richtige selbstklebende Fototapete kann Ihr Zuhause in einen einzigartigen Ort verwandeln. Diese Tapeten sind eine moderne Alternative zu herkömmlichen Tapeten und verfügen über eine selbstklebende Rückseite, sodass sie direkt an der Wand angebracht werden können.

Der Prozess beginnt, nachdem Kunden ihr Lieblingsfoto ausgewählt haben, das anschließend auf hochwertigem Leinenstoff gedruckt wird. Die Experten von Nikkel Art verwenden die neueste HP-Latex-Drucktechnologie, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch langlebige und lebendige Farben garantiert.

Die Leinwand wird dann auf einen Holzrahmen gespannt, um perfekte Spannung und Haltbarkeit zu gewährleisten. Die leicht strukturierte Oberfläche verleiht dem Bild eine künstlerische Note, die herkömmliche Papierdrucke nicht bieten können.

Die Leinwanddrucke werden mit UV-beständigen Tinten hergestellt, wodurch die Farben intensiv und leuchtend bleiben. Die robuste Beschaffenheit des Stoffes schützt sie über Jahre hinweg vor Abnutzung. Deshalb sieht Ihr Leinwandbild auch nach langer Zeit noch wie neu aus. Die Kunden sind mit den Produkten von Nikkel Art sehr zufrieden. Sie können die umfangreiche Kollektion unter folgendem Link entdecken: https://www.nikkel-art.de/