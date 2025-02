Mehr Abwechslung für unterwegs

VITA COLA erweitert das Kleingebinde-Portfolio für Cola und Limonaden im Kernvertriebsgebiet Ostdeutschland.

Schmalkalden/Lichtenau, 18. Februar 2025: Kleingebinde stehen beim Verbraucher hoch im Kurs. Die Glas-Kleingebinde und Dosen zählen zu den zuverlässigen Wachstumstreibern im CSD-Markt. VITA COLA bietet jetzt noch mehr Vielfalt in diesen handlichen Außer-Haus-Gebinden.

Weitere beliebte Cola- und Limo-Sorten in 0,33-l-Glasmehrweg

Seit 1. Februar gibt es im Vertriebsgebiet Ostdeutschland nun auch die Sorten VITA COLA Original zuckerfrei, VITA LIMO Exotic und VITA LIMO Brazil in der 0,33-l-Individual-Glasmehrwegflasche. Die neuen Sorten sind einzeln im 24er Mehrwegkasten oder als Sixpack erhältlich.

„Damit wollen wir unsere Relevanz vor allem in der jungen Zielgruppe erhöhen“, begründet VITA COLA Marketingleiterin Claudia Meincke. Gerade bei jungen Konsumenten sind kleine Gebinde besonders beliebt. „Mit VITA LIMO Exotic und VITA LIMO Brazil bieten wir zwei außergewöhnliche Fruchtkombinationen jetzt auch für den Unterwegs-Konsum an. Beide Sorten haben ein hohes Differenzierungspotenzial im Markt und sollen auch Neuverwender an die Marke binden“, so Claudia Meincke. Die zuckerfreie Variante von VITA COLA Original vervollständigt das Cola-Portfolio der Marke in der modernen und handlichen 0,33-l-Glasmehrwegflasche. Insgesamt umfasst das Gebinde nun neun Sorten - vier Colas, vier Limonaden und einen Cola-Mix.

Zweite VITA COLA in der Dose

VITA COLA bringt mehr Geschmack in die Dose und will so noch deutlicher vom anhaltenden Absatzboom im Dosensegment profitieren. Ebenfalls ab Februar ist mit VITA COLA Pur eine zweite Cola-Sorte als 24 x 0,33-l-Dose auf dem ostdeutschen Markt. „Neben dem typischen Zitrus-Geschmack unserer VITA COLA Original können die Verbraucher jetzt auch den klassischen Cola-Geschmack ohne Zitrus in diesem Trendgebinde genießen“, sagt Claudia Meincke.

Umfangreiche Marketingunterstützung

VITA COLA unterstützt die neuen Produkte mit umfangreichen Aktivitäten. Neben Influencer-Kooperationen und nationalen Sampling-Aktionen ist auch ein aufmerksamkeitsstarkes POS-Paket mit vorkonfektionierten Displays und einer Zugabeaktion geplant.

Über VITA COLA

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer 160-jährigen Geschichte. VITA COLA wird bei Thüringer Waldquell sowie an weiteren Standorten der HassiaGruppe abgefüllt. Unter der Dachmarke sind 16 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Cola-Sorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und drei Energy-Drinks. Zum Portfolio gehören vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke.