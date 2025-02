Startseite Gold ist immer attraktiv Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-18 13:16. Der Aufwärtstrend beim Goldpreis, der Mitte Dezember begann, hat seit Anfang Februar an Fahrt aufgenommen und geht weiter. Für die Charttechniker ist der Preis von 2.925 US-Dollar je Feinunze eine wichtige Marke. Hier könnte der Anstieg gestoppt werden. Wird die Marke aber überwunden, dann geht die Rallye weiter. Der Goldpreis könnte auch auf 3.035 US-Dollar je Unze steigen. Sollte der Preis des Edelmetalls unter 2.852 US-Dollar fallen, dann könnte es auch bis auf 2.790 US-Dollar nach unten gehen. Doch danach sieht es nicht aus, im Gegenteil. Der US-Dollar schwächt sich allmählich ab und die geopolitischen Unsicherheiten sind alles andere als aus dem Weg geräumt. Auch für den Goldhunger vieler Zentralbanken zeichnet sich kein Ende ab. Sollte es im laufenden Jahr nur zwei Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank geben, so stellt dies zwar ein gewisses Risiko dar, aber es wird allgemein nur als gering eingeschätzt. Aus den letzten Jahren ist ersichtlich, dass selbst höhere US-Zinsen und ein starker US-Dollar dem starken Goldpreis wenig anhaben konnten. Und auch wenn es mal abwärts geht mit dem Goldpreis, so wird dies wohl nichts am generellen Aufwärtstrend ändern. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der London Bullion Market Association ergab, dass die befragten Rohstoffexperten für dieses Jahr einen Durchschnittspreis von 2.736,99 US-Dollar je Unze Gold erwarten (damit 14,7 Prozent mehr als in 2024). Die Erwartungen bewegten sich von 2.250 bis 3.290 US-Dollar. Jedenfalls erwarten die Experten für 2025 ähnlich wie für 2024, dass der Preis durch die gleichen Faktoren angetrieben wird. Auch für Silber waren die Befragten sehr positiv eingestellt. Sie gingen von einem Durchschnittspreis von 32,86 US-Dollar je Unze Silber, damit von einem um 16 Prozent höheren Preis als im Vorjahr aus. Bergbauunternehmen mit Gold und Silber in den Projekten, wie Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - oder Fortuna Mining, sind beachtenswert. Im Gesamtjahr 2024 produzierte Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - eine Rekordmenge von fast 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber in seinen fünf aktiven Minen in Westafrika und Lateinamerika. Die Minen des Gold- und Silberproduzenten Fortuna Mining liegen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten