HYTN und A1 Cannabis kündigen Kooperationsvereinbarungen zur Steigerung der Produktion von Cannabisprodukten an

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein auf die Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Firma A1 Cannabis Inc. (A1), dem Inhaber von Summit Cannabis Beverages (Summit), eine umfassende Kooperation (die Zusammenarbeit) eingegangen ist. Über die Zusammenarbeit wollen das Unternehmen und A1 ihre betriebliche Effizienz steigern und die Präsenz beider Unternehmen auf dem Markt für Cannabisgetränke weiter ausbauen. Die Zusammenarbeit wird sowohl durch eine Produktionsvereinbarung als auch durch eine Beratungsvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren (die Vereinbarungen) geregelt. Beide Unternehmen sind über einen Vorvertrag (Letter of Understanding) miteinander verbunden. Die entsprechenden Vereinbarungen ermöglichen es A1, sein gesamtes Cannabis-Produktportfolio von Tilray Brands auf HYTN zu übertragen. Darüber hinaus wird A1 im Rahmen der Vereinbarungen Dienstleistungen im Bereich des Vertriebsmanagements erbringen, während HYTN seine Einrichtungen, seine Lizenzen und sein Know-how bereitstellt, welche für die laufende Produktentwicklung innerhalb der lizenzierten Infrastruktur erforderlich sind. Die Vereinbarungen wurden am 5. Februar 2025 unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Herr Cole Miller, CEO von A1 Cannabis, die Prognosen für den inländischen Produktverkauf, die Produktentwicklung und das Vertriebsmanagement für die kohlensäurehaltigen Getränke (5 mg und 10 mg) und die Nano Shots (100 mg) beaufsichtigen und damit einen entsprechenden Beitrag zur Optimierung der Marktpräsenz und des Umsatzwachstums leisten. Die Vergütung erfolgt gemäß einer Gewinnbeteiligungsvereinbarung für sämtliche Produkte der Marke A1/Summit. HYTN ist überzeugt, mit dieser Zusammenarbeit sein Ziel - die Einführung einer breiten Palette von Verbrauchsprodukten zu kostengünstigen und skalierbaren Produktionsrahmenbedingungen - rascher erreichen zu können. A1 konnte im Jahr 2022 mehr als 600.000 Stück seiner Summit-Getränke absetzen und ist aktuell landesweit bei mehr als 300 Einzelhändlern im Sortiment vertreten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Vereinbarung nicht um ein Joint Venture handelt. HYTN wird die Produkte von A1 unter seinen eigenen Lizenzen und Genehmigungen registrieren, herstellen, den Verkauf übernehmen und die Umsätze erwirtschaften. Die Rechte an den Marken A1 und Summit, die Produktrezepturen sowie sämtliche Immaterialgüterrechte verbleiben bei A1. Die Zusammenarbeit von A1 und HYTN ist ein wesentlicher Fortschritt auf dem Weg zum Ausbau unseres heimischen Geschäfts, so Elliot McKerr, CEO von HYTN. Mit der Einbindung der Marke Summit und der A1-Produktpalette in unser Unternehmen wollen wir unsere betriebliche Effizienz steigern, neue Umsatzchancen erschließen und unser Branchen-Know-how nutzen, um unsere Produktentwicklungs- und Vertriebsstrategie zu stärken. Wir gehen davon aus, dass A1 dank dieser Zusammenarbeit seinen Betrieb effizienter gestalten und gleichzeitig von den Produktionskapazitäten von HYTN profitieren wird, fügt Cole Miller, CEO von A1 Cannabis, hinzu. Ich freue mich darauf, HYTN mit meiner Erfahrung in Vertrieb und Produktstrategie beim Verkauf seines innovativen Produktsortiments an Getränken und Nano Shots und beim Ausbau der Marktpräsenz zu unterstützen. Gleichzeitig soll auch das bestehende A1- und Summit-Portfolio, das wir über die Jahre aufgebaut haben, erweitert werden. HYTN hat bereits mit der Registrierung des Produkt-Portfolios von A1 begonnen und rechnet damit, dass die ersten Bestellungen für die Produkte der Marke Summit noch vor Beginn des zweiten Quartals 2025 eingehen werden. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zur Strategie von HYTN, die auf eine betriebliche Effizienzsteigerung und den Ausbau der Präsenz auf dem Cannabismarkt abzielt. Gleichzeitig soll die lizenzierte Infrastruktur zur Unterstützung eines skalierbaren Wachstums beitragen. Über HYTN Innovations Inc. HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform. Über A1 Cannabis A1 Cannabis ist ein kanadischer Marktführer im Cannabisgetränkesegment, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, innovative und zugängliche Infused Drinks anzubieten. Seit dem Jahr 2020 nimmt A1 Cannabis mit seiner Vorzeigemarke Summit, die für ihre funktionellen Cannabis-Drinks ohne Zusatz von Kohlensäure bekannt ist, eine Führungsrolle am Getränkemarkt ein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289 HYTN Investor Relations:

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete Steigerung des Produktionsvolumens, den erwarteten Eingang von Bestellungen für Produkte der Marke A1/Summit und die erwartete Steigerung der operativen Effizienz und Marktexpansion durch die Zusammenarbeit mit A1 Cannabis. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen oder den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Produktionseffizienzen zu erreichen; Verzögerungen oder Herausforderungen bei der Produktregistrierung oder der Erfüllung von Kaufaufträgen; Störungen in den Vereinbarungen mit A1 Cannabis; Änderungen der behördlichen Anforderungen, die sich auf die Produktregistrierung oder den Vertrieb auswirken; Verschiebungen der Marktnachfrage nach Cannabisgetränken; Wettbewerbsfaktoren innerhalb der Branche; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

