Qemetica stellt Aqua Pro Salztabletten auf der Aquatech in den Mittelpunkt

des Geschäfts Staßfurt, 17. Februar 2025 – Qemetica, ein führender europäischer Chemiekonzern und ein wichtiger Hersteller von Salztabletten für die Wasserenthärtung, präsentiert vom 11. bis 14. März 2025 auf der Aquatech in Amsterdam seine breite Palette hochwertiger Salzprodukte zur Wasserenthärtung. Im Fokus stehen dabei Aqua Pro Salztabletten, das Hauptsalzprodukt von Qemetica. Neben der eigenen Marke Aqua Pro sind die Salztabletten auch als White-Label-Lösung erhältlich, sodass Kunden sie flexibel unter ihrer eigenen Marke vertreiben können. Mit einer hohen Kundenanzahl in den wichtigsten westlichen Märkten Europas stärkt Qemetica mit Aqua Pro und seinen White-Label-Lösungen die globale Versorgung mit hochreinen Salztabletten für die Wasserenthärtung. Die Aquatech ist die weltweit führende Fachmesse für Wasseraufbereitung und -reinigung. Die Aussteller sind auf die Entwicklung und Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen sowie auf Wassereinsparung und -rückgewinnung spezialisiert. Mit seiner Präsenz auf der Aquatech unterstreicht Qemetica seine Rolle als führender Salztabletten-Hersteller für die Wasseraufbereitung und plant durch neue Kontakte, die Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben. „Die Aquatech bietet Qemetica eine hervorragende Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit unserer Produktionsanlagen vorzustellen und auf unser hochmodernes Salzwerk in Strassfurt, das fortschrittlichste in Europa, hinzuweisen“, sagt Thilo Birkenheier, Business Unit Director Salz bei Qemetica. Bei der letzten Ausgabe der Messe waren über 850 Aussteller und mehr als 25.000 Fachbesucher aus 140 Ländern vertreten. Qemetica, das zuvor als CIECH auftrat, ist seit 2017 ein fester Aussteller auf der Aquatech Amsterdam. 2024 markierte einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen: Mit der Umfirmierung in Qemetica verstärkte das Unternehmen seine Expansion in neue Märkte und präsentiert sich unter dem neuen Namen nun erstmals auf der Aquatech. „Für unser Vertriebsteam ist die Messe eine ausgezeichnete Plattform, um internationale Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Kunden zu gewinnen”, ergänzt Birkenheier. Neben der Veranstaltung in Amsterdam organisiert Aquatech auch regelmäßig Messen in Mexiko und China. Da eine zu hohe Wasserhärte einen übermäßigen Verbrauch von Enthärtungsmitteln und die Entstehung von Kesselstein in Industrieanlagen verursacht, sind immer häufiger Wasserenthärtungsanlagen gefragt, in denen Salztabletten eingesetzt werden. Salztabletten von Qemetica überzeugen durch höchste Reinheit, zuverlässige Wasserenthärtung und sind für verschiedene Märkte in Europa und darüber hinaus die richtige Wahl. Qemetica vertreibt Aqua Pro sowie White-Label-Salztabletten europaweit – zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Skandinavien, Osteuropa und weiteren Märkten. Zudem expandiert das Unternehmen nach Marokko, Tunesien und Jordanien. Qemetica begrüßt alle interessierten Besucher auf der Aquatech in Amsterdam im RAI Messezentrum, Stand 03.304. Die Messe ist von Dienstag, 11. März bis Donnerstag, 13. März 2025 jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag, 14. März 2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download: Bild 1 Bildunterschrift: Qemetica begrüßt auf der Aquatech Amsterdam am Stand 03.304 alle interessierten Messebesucher. Bild 2 Bildunterschrift: Im Qemetica Salzwerk in Staßfurt werden Aqua Pro Salztabletten als Hauptsalzprodukt hergestellt. Die Nutzung der Fotos für redaktionelle Zwecke ist honorarfrei, unter Beachtung des Urheberrechts (Foto: Qemetica) Folgen Sie Qemetica Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qemetica-deutschland/ # # # Über Qemetica (ehemals CIECH) Qemetica, früher bekannt als CIECH, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz. Zudem ist Qemetica führender Anbieter von Natriumsilikat in Europa sowie ein bedeutender Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Polyurethan-Schaumstoffen. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Polen, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Rumänien und den USA. Qemetica beschäftigt EU-weit mehr als 3.000 Mitarbeiter, darunter etwa 670 in Deutschland. Im November 2024 hat Qemetica die Übernahme des Geschäftsbereichs gefällte Kieselsäure vom US-Hersteller PPG für 280 Mio. Euro abgeschlossen. Im Jahr 2007 übernahm Qemetica das Staßfurter Sodawerk in Sachsen-Anhalt. Dort betreibt das Unternehmen auch ein Energiewerk und eröffnete 2021 eine der modernsten und umweltfreundlichsten Salzherstellungsanlagen Europas. Diese Anlage, die neben der bestehenden Sodafabrik und dem Energiewerk errichtet wurde, festigte Qemeticas Position als einer der führenden Hersteller von Siedesalz auf dem europäischen Markt. Seit Beginn ihrer Präsenz in Deutschland hat die Chemiegruppe Investitionen im Wert von über 400 Millionen Euro in ihre Anlagen in Staßfurt abgeschlossen. 