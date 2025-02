Startseite 'HDS/L Junior Award' geht 2025 erneut nach Pirmasens Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-17 13:46. Vierter Gewinn in Folge für Schüler der Deutschen Schuhfachschule beim renommierten Nachwuchs-Wettbewerb des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie e. V. Raven Duncan Stoppel siegt mit seinem Entwurf "Savanna Speed" passend zum diesjährigen Motto "Animal Prints: LEO LOVE - Rrrrrr … Create a shoe with lovely animal prints" Zum vierten Mal in Folge steht ein Schüler der traditionsreichen Deutschen Schuhfachschule (DSF) in Pirmasens auf dem Siegerpodest für den 'HDS/L Junior Award' des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie e. V. Der alljährlich stattfindende Nachwuchs-Wettbewerb stand dabei 2025 unter dem außergewöhnlichen Motto "Animal Prints: LEO LOVE - Rrrrrr … Create a shoe with lovely animal prints". Raven Duncan Stoppel hat hierfür mit dem Fußballschuh "Savanna Speed" ein "tierisches und rasantes Meisterwerk" geschaffen, wie die fachkundig mit Mode-Journalisten, Schuhhändlern, Herstellern, Vertretern von Einkaufsgenossenschaften und Trend-Experten besetzte Jury feststellte. Bei einer Feierstunde im Rahmen der Fachmesse Shoes Düsseldorf nahm der 28-jährige Jung-Designer stolz die Auszeichnung entgegen, die in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an DSF-Absolventen für ihre kreativen Entwürfe verliehen wurde. Damit verbunden sind über die Urkunde hinaus eine Skulptur und 3.000 Euro Preisgeld. Für den diesjährigen 'HDS/L Junior Award' gab es erneut wieder zahlreiche Bewerber nationaler und internationaler Herkunft. Zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen sind Studenten an europäischen Schulen im Bereich Mode/Design sowie Nachwuchskräfte aus verschiedenen Betrieben. Der aus Hamburg stammende Raven Duncan Stoppel hat in der Hansestadt beim Maßschuhmacher Martin Bartold eine Ausbildung zum Schuhmacher absolviert. Seit 2023 ist er Schüler an der DSF, die er nach seinem Abschluss mit dem Titel "Staatlich geprüfter Schuhtechniker" bzw. Bachelor professional verlassen wird. Fern seiner norddeutschen Heimat fühlt sich der begeisterte Fußballer, der bereits seit seinem fünften Lebensjahr dem Ball hinterherjagt, sehr wohl in der Westpfalz und geht seinem Lieblingssport auch hier nach; aktuell spielt er beim FC im Pirmasenser Nachbarort Rodalben. Der Fußball stand auch Pate für Stoppels siegreiche Kreation eines Fußballschuhs, der - inspiriert von der Wildnis und dem unbändigen Geist von Leoparden - seine Vision von Performance, Stil und Innovation auf überaus kreative Weise vereint. Zum Einsatz kommen hochwertiges schwarzes Grainleder und Kuhfell im Leoparden-Print, krallenartige Cut-Outs verweisen auf die Stärke und Agilität der Großkatze, innen punktet der Schuh mit einem Textilfutter mit Zebramuster. Zugleich sorgt ein elastischer Gummizug für leichtes An- und Ausziehen, beste Passform und höchsten Komfort. Nicht zuletzt ist die Stollensohle mit modernster 3D-Lasertechnik hergestellt als der neuesten Entwicklung in der Sohlenfertigung. "Mit dem 'Savanna Speed' tritt der Träger nicht nur als Spieler auf, sondern als wahre Persönlichkeit, die den Platz beherrscht", beschreibt Raven Duncan Stoppel sein siegreiches Modell. "Mit dem vierten Gewinn in vier Jahren zeigt sich einmal mehr, welch hohe Bedeutung der Deutschen Schuhfachschule für die heimische Schuhindustrie zukommt - sowohl hinsichtlich des herausragenden Ausbildungsangebots als auch in Bezug auf die konsequente Förderung und Unterstützung ihrer Schüler in ihrer individuellen Kreativität. Herzlichen Glückwunsch an Raven Duncan Stoppel, der mit seiner Leidenschaft für Fußball jetzt auch beim 'HDS/L Junior Award' buchstäblich einen echten Volltreffer gelandet hat!", kommentiert HDS/L-Hauptgeschäftsführer Manfred Junkert, seines Zeichens auch Mitglied der Experten-Jury. "Zwei Jahre vor ihrem tatsächlich hundertsten Geburtstag stellt die Deutsche Schuhfachschule mit dem erneuten Sieg eines ihrer Schüler beim 'HDS/L Junior Award' wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis, dass sie mit Fug und Recht als echte Talentschmiede bezeichnet werden kann. Eine solche Institution ist im Grunde nur in der Schuhstadt Pirmasens überhaupt möglich mit ihrer langen Tradition und einem weithin strahlenden Wissen und Kompetenz rund um den Schuh. Von daher freue ich mich sehr für Raven Duncan Stoppel, den sein Weg von Hamburg in die Westpfalz an die DSF geführt hat, wo er seine Fähigkeiten weiterentwickeln und verfeinern kann. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu diesem tollen Gewinn und wünsche alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Karriereweg", zeigt sich der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick begeistert. Hintergrund: Aus- und Weiterbildung rund um den Schuh

In Pirmasens konzentrieren sich national wie international das Wissen und die Fachkompetenz rund um Schuh-, Leder- und Maschinenindustrie. Dafür steht neben dem International Shoe Competence Center ISC und dem Hochschul­standort Pirmasens mit seinen Studiengängen für Lederverarbeitung und Schuh­technik insbesondere die DSF. Deren betont praxisorientierter Abschluss eröffnet Karriere-Chancen unter anderem als Schuhdesigner und technischer Modelleur oder auch als Produktionsplaner, Controller und Technischer Betriebsleiter. Die DSF ist seit 1996 organisatorisch als eigenständiger Bildungsgang mit insgesamt neun Lehrkräften an der Berufsbildenden Schule (BBS) Pirmasens angesiedelt.

? https://schuhstadt-pirmasens.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Stadtverwaltung Pirmasens

Herr Maximilian Zwick

Rathaus am Exerzierplatz .

66953 Pirmasens

Deutschland fon ..: +49 6331 84-2222

fax ..: +49 6331 84-2286

web ..: https://pirmasens.de

email : presse@pirmasens.de Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als "pirminiseusna", angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; ihren Sitz in Pirmasens haben zum Beispiel die Deutsche Schuhfachschule und das International Shoe Competence Center (ISC). Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Förder¬technik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städte¬partnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen unter www.pirmasens.de. Pressekontakt: ars publicandi GmbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben fon ..: +49 6331 5543-13

email : presse@ars-pr.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten