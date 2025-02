Startseite FREQUENTIS LifeX-Software goes Asia Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-17 12:21. Wien (IRW-Press/17.02.2025) -

*

Frequentis bringt seine LifeX3020-Lösung auf den malaysischen Markt und verbessert die Notrufabwicklung in drei wichtigen Notrufzentralen sowie für landesweite Blaulichtorganisationen

*

Die Initiative ersetzt Malaysias bestehendes MERS999-System und verbessert die Notfallreaktionszeiten mit 350 Arbeitsplatzsystemen und einer einheitlichen Notfallmanagement-Plattform Frequentis implementiert erstmals seine LifeX3020-Lösung in Südostasien und verbessert die Notrufabwicklung und Einsatzkoordination in drei großen Zentralen und für die landesweiten Blaulichtorganisationen. Diese Bemühungen unterstützen Malaysias Next Generation Emergency Services 999 (NG999)-Projekt, ein Upgrade mit dem Ziel, das aktuelle malaysische Emergency Response System (MERS999) zu ersetzen. Die Initiative unterstreicht Malaysias starkes Engagement für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit im ganzen Land. Frequentis wird innovative Systeme in drei Einsatzzentralen installieren und damit die erste Implementierung dieser Art in Südostasien umsetzen. Diese Installationen werden die Notrufabwicklung effizienter machen und schnellere und effektivere Reaktionen von Schlüsselakteuren wie Polizei, Feuerwehr, Schifffahrtbehörden und Zivilschutz ermöglichen. "Dieses Projekt ist eine spannende Möglichkeit, unsere über 25 Jahre Erfahrung mit Kommunikationslösungen für die öffentliche Sicherheit einzubringen", sagt Robert Nitsch, Vice President Public Safety bei Frequentis. "LifeX3020 ist so konzipiert, dass es sowohl aktuellen als auch künftigen Anforderungen gerecht wird und sicherstellt, dass Notfalldienste in ganz Malaysia schnelle, verlässliche und effiziente Hilfe leisten können." Im Rahmen des Projekts werden 350 Arbeitsplatzsysteme in den wichtigsten Notrufzentralen installiert, unterstützt durch eine robuste Infrastruktur, die eine schnelle Reaktion im ganzen Land ermöglichen soll. Mit der neuen Plattform werden Disponent:innen verbesserte Tools zur Verfügung haben, um Notfälle rasch zu beurteilen und Ressourcen ohne Verzögerung an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten. Dies wird die Reaktionszeiten erheblich verkürzen und zu einer besseren Bewältigung kritischer Situationen beitragen. Frequentis arbeitet bei der Umsetzung dieses Großprojektes mit lokalen Partnern zusammen im Einklang mit Malaysias Bemühungen, die nationalen Notfalldienste zu stärken. Die NG999-Initiative setzt einen neuen Standard für Technologien für die öffentliche Sicherheit in der Region, indem sie verschiedene Dienste in einer einheitlichen Kommunikationsplattform integriert. Über FREQUENTIS Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen. Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung. Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet. Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

www.frequentis.com . Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631 Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074 (Ende) Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien

Österreich email : stefan.marin@frequentis.com Pressekontakt: Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien email : stefan.marin@frequentis.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten