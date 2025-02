Startseite Moodmusic GmbH: Brillanter Klang trifft innovative Digital Signage Lösungen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-17 11:15. Moodmusic kombiniert maßgeschneiderte Musik, innovative Akustiklösungen und modernes Digital Signage, um das Kundenerlebnis am POS emotional und visuell auf ein neues Level zu heben. Stuttgart, 06. Februar 2025 - Die Moodmusic GmbH, unter der Führung von Geschäftsführer Sven Kühne, ist der Experte für audiobasierte Markeninszenierung und bietet maßgeschneiderte Klanglösungen für den Point of Sale. Mit perfekt abgestimmter Hintergrundmusik und professionellem Soundbranding schafft Moodmusic ein einzigartiges akustisches Markenerlebnis. Ergänzt wird das Portfolio durch innovative Digital Signage Lösungen, die Kunden ein visuell und auditiv überzeugendes Erlebnis bieten. Klang als Schlüssel zur Markenidentität Kaum ein Unternehmen versteht es so gut wie Moodmusic, Marken durch Sound zum Leben zu erwecken. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich die Firma konsequent weiterentwickelt, um das immense Potenzial der Verbindung von Klang und Marke voll auszuschöpfen. "Der Klang einer Marke spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie sie von Kunden wahrgenommen wird", erklärt Sven Kühne. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, einen unverwechselbaren akustischen Eindruck zu hinterlassen, der emotional wirkt und in Erinnerung bleibt." Vielfältige Branchen und renommierte Kunden Moodmusic arbeitet mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen zusammen - von Gastronomie und Einzelhandel bis hin zu Büroumgebungen. Zu den namhaften Kunden zählen unter anderem der Europa-Park, Mercedes-Benz AMG, die Steigenberger Hotelkette, das Grand Elysée Hamburg sowie die Premium-Marken Olymp und Frankonia. Dank fundierter Branchenkenntnisse und langjähriger Erfahrung entwickelt Moodmusic maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen agiert deutschlandweit und international, um Unternehmen mit innovativen Klang- und Digital Signage Lösungen optimal zu unterstützen. Ganzheitliche Erlebnisse am Point of Sale Moodmusic bietet nicht nur erstklassige akustische Lösungen, sondern auch modernste Digital Signage Technologien, die das Kundenerlebnis am Point of Sale visuell aufwerten. Durch die Kombination aus individuell abgestimmter Musik und digitaler Werbe- und Informationssysteme erhalten Marken die Möglichkeit, ihre Identität nachhaltig und einprägsam zu kommunizieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: moodmusic GmbH

email : info@moodmusic.de Die Moodmusic GmbH ist der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Marke durch Klang und visuelle Kommunikation auf das nächste Level heben möchten. Mit individuellen Soundlösungen, professionellem Soundbranding und innovativen Digital Signage Konzepten sorgt Moodmusic für ein einzigartiges, multisensorisches Markenerlebnis. Nutzen Sie unser kostenfreies Erstgespräch und erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Musik und modernen Display-Technologien Ihre Marke emotional aufladen, die Verweildauer Ihrer Kunden erhöhen und das Einkaufserlebnis optimieren. Pressekontakt: moodmusic GmbH

