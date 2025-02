Startseite ASCOMP Screencapt 2.0: Die neue Windows-Software für professionelle Bildschirmaufnahmen! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-17 10:22. ASCOMP Screencapt 2.0 setzt neue Maßstäbe in der Bildschirmaufnahme! Mit innovativen Features und einem optimierten Interface ermöglicht die Software professionelle Aufnahmen - einfach und intuitiv. Gerlingen, 17. Februar 2025 - Die ASCOMP Software GmbH gibt die Veröffentlichung der neuen Version 2.0 von ASCOMP Screencapt bekannt. Die Windows-Software, die bereits in der Vorgängerversion als benutzerfreundliches Werkzeug zur Erstellung von Bildschirmaufnahmen geschätzt wurde, bietet nun zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Mit ASCOMP Screencapt 2.0 können Nutzer Bildschirmvideos in hoher Qualität aufnehmen. Dank eines überarbeiteten und noch intuitiveren Interfaces ist die Bedienung einfacher denn je. Zu den wichtigsten Neuerungen von ASCOMP Screencapt 2.0 gehören: * Live-Anmerkungen: Nutzer können während der Aufnahme direkt Anmerkungen hinzufügen.

* Live-Zeichnen: Möglichkeit, während der Aufnahme Zeichnungen auf dem Bildschirm vorzunehmen.

* Live-Markieren: Inhalte lassen sich in Echtzeit hervorheben.

* Toolbar für Live-Aktionen: Neue Steuerleiste für schnellen Zugriff auf Anmerkungs- und Zeichenwerkzeuge.

* Neue Tastenkürzel mit "Alt": Optimierte Bedienung durch neue Tastenkombinationen.

* Blinkender REC-Button während Aufnahme: Deutlichere Anzeige des aktiven Aufnahmemodus.

* Silent Install nach Update-Download: Unauffällige Installation im Hintergrund nach einem Software-Update. "Mit ASCOMP Screencapt 2.0 bringen wir eine Software auf den Markt, die sowohl für professionelle Anwender als auch für den privaten Gebrauch ideal geeignet ist", erklärt Andreas Stroebel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. "Die neuen Features und Optimierungen machen das Erstellen von Bildschirmaufnahmen noch komfortabler." ASCOMP Screencapt 2.0 steht in einer kostenlosen Version für die private Nutzung sowie zur Evaluierung unter www.ascomp.de zum Download bereit. Diese Version fügt in erstellte Videos ein Wasserzeichen ein. Die Vollversion für geschäftliche Nutzung ist ab 24,90 Euro erhältlich und ermöglicht Aufnahmen ohne Wasserzeichen. Über ASCOMP Software GmbH: ASCOMP ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Gerlingen. Seit über 20 Jahren entwickelt ASCOMP innovative Softwarelösungen für Privat- und Geschäftskunden mit einem Fokus auf Datenschutz, Datensicherung und Effizienzsteigerung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen

Deutschland fon ..: 004915679497080

web ..: https://www.ascomp.de

email : stroebel@ascomp.de ASCOMP ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Gerlingen. Seit über 20 Jahren entwickelt ASCOMP innovative Softwarelösungen für Privat- und Geschäftskunden mit einem Fokus auf Datenschutz, Datensicherung und Effizienzsteigerung. Pressekontakt: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen fon ..: 004915679497080

email : stroebel@ascomp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten