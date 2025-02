Startseite Privathotels Dr. Lohbeck übernehmen Hotel Schwarzmatt in Badenweiler Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-17 10:09. Die Privathotels Dr. Lohbeck wachsen weiter. Neu hinzugekommen zur expansionsorientierten Hotelgruppe ist das Relais & Châteaux Hotel Schwarzmatt in Badenweiler. Neben dem Naturparkhotel Adler in Sankt Roman und dem im Sommer 2024 übernommenen Hotel Sonne Baiersbronn ist das Hotel Schwarzmatt nun das dritte Haus in Eigentum und Betrieb der Privathotels Dr. Lohbeck im Schwarzwald. "Wir freuen uns über die Aufgabe, ein so traditionsreiches Hotel erfolgreich in die Zukunft führen zu können", sagt Stephan Lohbeck, Aufsichtsrat der Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG. Sämtliche Arbeitsplätze bleiben erhalten. Auch sind derzeit keine substanziellen Renovierungen geplant, da sich das Hotelgebäude in einem sehr guten Gesamtzustand befindet. Die Betriebsübergabe des seit rund 30 Jahren zu den Relais & Châteaux Hotels gehörenden Hotel Schwarzmatt ist für den 1. März 2025 geplant. "Ich freue mich für all meine Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Hotel Schwarzmatt an die sehr renommierte Gruppe der Privathotels Dr. Lohbeck übergeben zu können", so die bisherige Inhaberin Rona Mast. "Persönlich sehe ich nach 30 erfüllten Jahren im Hotel Schwarzmatt mit großer Freude einem neuen Lebensabschnitt im Kreise meiner Familie entgegen." Genuss in der Natur aus der Natur im Schwarzwald Das stilvolle Vier-Sterne-Superior-Hotel Schwarzmatt empfängt bereits seit Anfang der 1970er Jahre Erholungssuchende in dem für seine Thermalquellen berühmten Ort Badenweiler. Im Verbund der Privathotels Dr. Lohbeck verfügt das Hotel Schwarzmatt über 41 Hotelzimmer und Suiten, bietet eine exzellente, französisch, mediterran und regional inspirierte Küche und das Spa "Sano e Salvo". Hier entspannen Hotelgäste in Dampfbad, Biosauna oder finnischer Sauna und tauchen ab im attraktiven Indoor-Pool. Sonnenpavillon und Sonnenterrasse laden zum Genuss von klarer Schwarzwaldluft und Höhensonne ein. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Privathotels Dr. Lohbeck Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten - wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

