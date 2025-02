Startseite Barrierefreiheit im Web neu gedacht: ohne-barrieren.de Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-14 14:37. Ab dem 28. Juni 2025 tritt das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. ohne-barrieren.de hilft Websitebetreibern in der Herstellung von barrierearmen Websites Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Website ohne-barrieren.de vorzustellen. Hier dreht sich alles um barrierefreie Websites und digitale Zugänglichkeit. Mit praktischen Tipps und aktuellen Informationen möchten wir Ihnen helfen, das Internet für alle zugänglich zu machen. Auf ohne-barrieren.de finden Sie eine Fülle von Beiträgen zu Themen wie Technologie und digitale Barrierefreiheit, Bildung und Sensibilisierung sowie bauliche Anpassungen. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für Barrierefreiheit zu schärfen und Ihnen das nötige Wissen an die Hand zu geben, um digitale Inhalte inklusiv zu gestalten. Wussten Sie, dass ab dem 28. Juni 2025 das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft tritt? Dieses Gesetz verpflichtet Unternehmen, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Mit unseren Ressourcen auf ohne-barrieren.de unterstützen wir Sie dabei, diese Anforderungen zu erfüllen und Ihre Website für alle nutzbar zu machen. Die digitale Welt sollte für alle zugänglich sein. Barrierefreiheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem sie sicherstellt, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten problemlos auf Informationen und Technologien zugreifen können. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und wie profitieren wir alle davon? Schauen Sie vorbei und lassen Sie uns gemeinsam das Internet barrierefrei gestalten. Besuchen Sie uns unter ohne-barrieren.de. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lightweb Media GmbH

