Startseite Silber - robuste Industrienachfrage und sicherer Hafen zugleich Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-14 08:55. Seit vier Jahren befindet sich der Silbermarkt im Defizit. Klimaschutz und Technologiebranche brauchen Silber. Indem Silber die Marke von 31 US-Dollar je Feinunze durchbrochen hat, sollte eigentlich das nächste Ziel, 37 US-Dollar je Unze Silber, nicht mehr weit entfernt sein. Die industrielle Silbernachfrage steigt, denn viele Anwendungen in der grünen Wirtschaft funktionieren nur mit Silber. Neben der Photovoltaikbranche wird auch der Automobilsektor, selbst wenn die Wachstumsdynamik bei der Produktion von batteriebetriebenen Elektroautos etwas zurückgeht, Silber verschlingen. Mit der zunehmenden Elektrifizierung in den Fahrzeugen und dem Ausbau der passenden Infrastruktur wird der Silberbedarf angeheizt werden. Auch mehr künstliche Intelligenz wird den Markt für die Unterhaltungselektronik aufgrund neuer Produkte stärken. Bei den physischen Silberinvestitionen wird ein Wachstum von drei Prozent erwartet, mit mehr neuen Investitionen wird gerechnet. Und wird, wie vermutet, weniger Goldschmuck gekauft, könnten im Zuge dessen die Verkäufe von Silberschmuck zunehmen. Allerdings gilt dies mehr für den Westen. Für Indien und China wird aufgrund der dortigen hohen Preise für 2025 eher ein Rückgang in der Silberschmuckbranche vermutet. Auf der Angebotsseite wird dieses Jahr mit einem Anstieg um drei Prozent weltweit gerechnet. Dies wären dann 1,05 Milliarden Unzen. Die Produktion von Silber in den Minen wird in 2025 voraussichtlich um zwei Prozent nach oben gehen (auf 844 Millionen Unzen Silber). Die entstehende Lücke wird vom Recycling, vor allem aus Industrieschrott, gedeckt. Dieser Bereich wird wahrscheinlich um fünf Prozent zunehmen. Für das Wachstum von Silberinvestitionen sollte es gut aussehen. Denn Sorgen über die hohe Staatsverschuldung der USA und die zukünftige US-Außen- und Handelspolitik dürften nicht nur dem Gold, sondern auch dem Silber preislich zugutekommen. Unternehmen mit Silber in den Projekten wie etwa Endeavour Silver oder Vizsla Silver sollten profitieren. Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden. Gold und Silber besitzt Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - in Mexiko in seinem Gold-Silber-Projekt Panuco. Hier läuft bereits der Testabbau. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. ? Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

