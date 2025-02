Startseite Premiere von "Business Kapriolen": Unternehmerin Helen Hain startet Video-Blog Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-14 07:09. Am Valentinstag, geht "Business Kapriolen" online - der neue Video-Blog von Helen Hain, Unternehmerin, Leadership- und Sales Expertin sowie Speaker und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Mit ihrem Blog gibt Helen einen einzigartigen Einblick in ihr facettenreiches Leben zwischen beruflichem Erfolg, familiären Herausforderungen und den Höhen und Tiefen einer dynamischen Wirtschaftswelt. Als Gründerin und Managing Partner der Vertriebsberatungs- und Telemarketing-Agentur MarketDialog in Eschborn https://www.marketdialog.com/ hat Helen Hain in den vergangenen zwanzig Jahren nicht nur ein Unternehmen mit über 60 Mitarbeitenden aufgebaut, sondern auch globale Krisen wie die Automobilkrise, die Finanzkrise und die Pandemie erfolgreich gemeistert. Sie führt ihr Unternehmen mit Mut, Resilienz und Weitblick durch stürmische Zeiten und teilt nun ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit einem breiten Publikum. "Business Kapriolen" ist ein persönlicher Blog, der inspiriert und motiviert. Themen wie die Bedeutung von Beziehungsmanagement im Vertrieb, die Vereinbarkeit von Karriere und Familie, Frauen in Führungspositionen und in männerdominierten Branchen sowie der Umgang mit Krisen stehen im Mittelpunkt. Helen Hain brennt für ihren Beruf und möchte ihre Leidenschaft, ihre Herausforderungen und ihre Erfolge mit anderen teilen. Als erfolgreiche Speakerin ist Helen Hain über die Grenzen ihrer Branche hinaus bekannt. Ihre Expertise im Bereich Leadership und Sales hat sie zu einer gefragten Rednerin gemacht. In ihren Vorträgen begeistert sie mit praxisnahen Einblicken und inspirierenden Impulsen, die Führungskräfte und Vertriebsteams gleichermaßen ansprechen. Ihr Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, mit Herausforderungen umzugehen und nachhaltig erfolgreich zu sein. "Ich starte meinen Video-Blog am Valentinstag, weil ich die Arbeit, die ich jeden Tag leisten darf, von Herzen liebe", sagt Helen Hain. "Ich möchte Menschen inspirieren, motivieren und zeigen, dass es möglich ist, Erfolg, Menschlichkeit und persönliche Erfüllung miteinander zu verbinden." Mit "Business Kapriolen" setzt Helen Hain ein starkes Zeichen für Frauen in Führungspositionen, zeigt, wie man Krisen meistert, und gibt einen authentischen Einblick in den Alltag einer Unternehmerin, die nie aufgibt. Der Blog ist ab sofort unter www.helenhain.com https://www.helenhain.com/ verfügbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MarketDialog GmbH

Frau Hermina Deiana

Düsseldorfer Straße 40

65760 Eschborn

Deutschland fon ..: +49 6196 7695-183

web ..: https://helenhain.com

Seit 22 Jahren leitet Helen Hain als Gründerin und Managing Partner die Vertriebsberatungs- und Kommunikations- Agentur MarketDialog GmbH in Eschborn und berät mit 60 Mitarbeitern internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie innovative Start-ups und begleitet sie bei der operativen Umsetzung von Sales-und-Telemarketing-Konzepten. Als erfolgreiche Speakerin beleuchtet Helen Hain unternehmerische Herausforderungen mit dem Fokus auf Leadership und Sales und ruft zu mutigen Entscheidungen in Führungsetagen auf. https://helenhain.com

