Startseite Änderung im Board of Directors - Rücktritt des CEO und interne Ernennung des designierten CEO Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 20:51. Johannesburg, 13. Februar 2025: In Übereinstimmung mit Paragraph 3.59 der Börsenzulassungsvorschriften der JSE werden die Stakeholder der Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) ( www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) hiermit darüber informiert, dass Neal Froneman mit Wirkung zum 30. September 2025 als Chief Executive Officer (CEO) und Executive Director des Konzerns zurücktreten wird. Richard Stewart, derzeit Chief Regional Officer: Region Südafrika (CRO SA-Region), wird Neals Nachfolger als CEO und Executive Director und wird ab dem 1. März 2025 zum designierten CEO und Executive Director ernannt, während er weiterhin seine Aufgaben als CRO: SA-Region wahrnimmt. Richards Ernennung folgt einem unabhängigen, bewährten Nachfolgeverfahren, das vom Board of Directors überwacht wurde und bei dem eine Reihe externer und interner Kandidaten mit entsprechenden Branchenreferenzen und -erfahrungen für die Position kritisch geprüft wurden. Richards Ernennung ist ein Beweis für die Qualität und Tiefe der Mitarbeiterführung bei Sibanye-Stillwater und die gut durchdachten und effektiven Nachfolgeplanungsprozesse des Konzerns. Seit seinem Eintritt in den Konzern im Jahr 2014 ist Richard ein wichtiges Mitglied des Führungsteams des Konzerns und für die gemeinsame Ausarbeitung und Umsetzung der Strategie des Konzerns verantwortlich. Richard hatte verschiedene Führungspositionen im Konzern inne, darunter Chief Regional Officer: Südafrika ab dem 31. Mai 2022, Chief Operating Officer ab dem 1. Dezember 2020 und davor Executive Vice President: Geschäftsentwicklung. Während dieser Zeit trug er maßgeblich zum erfolgreichen wertsteigernden strategischen Wachstum im PGM-Sektor bei. Weitere Informationen zu Richard finden Sie unter www.sibanyestillwater.com/about-us/leadership/richard-stewart/ . Vincent Maphai, Vorsitzender des Board of Directors von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Neal hat den Sibanye-Stillwater-Konzern seit 2013 geleitet und den anfänglichen Umschwung der drei voll entwickelten, herausfordernden Goldminen, die der Konzern von Gold Fields übernommen hat, geleitet. Auf der Grundlage der deutlich profitableren und stabileren Basis, die geschaffen wurde, trieb er anschließend das strategische Wachstum und die Diversifizierung des Konzerns zu dem voran, was er heute ist - ein multinationales Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Ich habe zusammen mit vielen meiner Kollegen im Board of Directors diese unglaubliche Reise mit Neal unternommen und ich weiß, dass meine Bewunderung für Neals strategische Führung und moralische Aufrichtigkeit während seiner Amtszeit und meine Dankbarkeit für sein unerschütterliches Engagement von allen geteilt wird. Ich bin sicher, dass diese Gefühle in ganz Sibanye-Stillwater geteilt werden, wo Neals inspirierender und wertebasierter Führungsstil in der Rolle, die er als Chief Enabling Officer definierte, schmerzlich vermisst werden wird. Neal hinterlässt ein Unternehmen, das sich in guter Verfassung befindet, sowohl finanziell als auch operativ, mit einer klaren und konsistenten Strategie. Wir begrüßen die Ernennung von Richard und sind zuversichtlich, dass diese interne Nachfolge Kontinuität und einen nahtlosen Führungswechsel gewährleisten wird, sodass Richard und das Führungsteam von Sibanye-Stillwater den Konzern zu neuen Höhen führen und weiterhin einen gemeinsamen Wert für alle Stakeholder schaffen können. Neal hinterlässt ein stolzes Vermächtnis bei Sibanye-Stillwater und in der südafrikanischen Bergbauindustrie, was ein Beweis für seine strategische Vision und seinen inspirierenden Führungstil ist. Wie Neal mir gegenüber zum Ausdruck brachte, möchte er jetzt, obwohl er die gleiche Begeisterung für das, was er tut, hat und nichts von seinem Elan verloren hat, mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Lieben und für seine vielen Interessen aufwenden. Neals Vermächtnis geht weit über seine Rolle bei Sibanye-Stillwater hinaus und er genießt weltweit hohes Ansehen als Vordenker. Seine herausragenden Rollen als Vorsitzender des World Gold Council und als Co-Leiter des Arbeitsbereichs Kriminalität und Korruption für Unternehmen in Südafrika sowie andere hochrangige Engagements lassen darauf schließen, dass er in Zukunft auf verschiedene Weise zur Weiterentwicklung der globalen Mineralindustrie beitragen wird. Im Namen des Board of Directors und der über 70.000 Sibanye-Stillwater-Kollegen wünschen wir Neal einen langen und glücklichen Ruhestand. Kontakt Investor Relations:

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, kann, könnte, glauben, anstreben, voraussichtlich, Ziel, schätzen und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2023 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 26. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). WEBSITES Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

