Startseite Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistungsstarke RAI Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 20:26. Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13. Februar 2025 / Graid Technology, der Marktführer auf dem Gebiet der GPU-basierten RAID-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass SupremeRAID SE ab sofort die gesamte GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA®-Grafikkarten unterstützt und den High-End-Workstation-Nutzern damit eine unvergleichliche RAID-Performance ermöglicht. Mit dem Support der Typen GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 können professionelle Anwender nun NVIDIAs stärkste GPUs nutzen, um eine größtmögliche NVMe-SSD-Performance mit herausragender Effizienz und Resilienz zu erreichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78488/984393GraidTechnologyf...

Graid Technology unterstützt mit SupremeRAID SE die GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA®-Grafikprozessoren SupremeRAID SE ist die Bring-your-own-GPU-RAID-Lösung von Graid Technology, die für Workstation-Nutzer entwickelt wurde, die hohen Wert auf schnellen Datenzugriff, Zuverlässigkeit und Flexibilität legen. Durch die Unterstützung der Grafikkarten der GeForce RTX 5000-Serie können Anwender die Vorteile der modernen Blackwell-Architektur von NVIDIA und des ultraschnellen GDDR7-Speichers nutzen, um RAID-Engpässe zu beseitigen und das volle Potenzial von NVMe-SSD-Speichern auszuschöpfen. Mit SupremeRAID SE sind wir in der Lage, die Möglichkeiten für Workstation-RAID immer wieder neu zu definieren, so Leander Yu, President und CEO von Graid Technology. Indem wir den Support auf die gesamte GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA-Grafikprozessoren ausweiten, bieten wir professionellen Nutzern noch mehr Flexibilität, um die Leistung ihrer GPUs selbst für Anwendungen mit höchster Datenperformance zu nutzen - sei es für KI, Content Creation oder andere anspruchsvolle Workloads. SupremeRAID SE ermöglicht es Anwendern, RAID über 4 bis 8 NVMe-SSDs zu konfigurieren, um einen maximalen Durchsatz bei größtmöglicher Resilienz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig CPU-Ressourcen für andere intensive Aufgaben freizugeben. Dank SupremeRAID SE ergeben sich für die GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA-Grafikprozessoren folgende wesentliche Vorteile: - Bis dato unerreichte KI- und Rechenleistung: NVIDIAs Blackwell-Architektur wird für die ultraschnelle RAID-Verarbeitung genutzt. - Unterstützung der neuesten GPUs: Die Lösung ist jetzt auch mit den Typen GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 kompatibel. - Bring-Your-Own-GPU-Flexibilität: Anwender können ihr Investment durch Nutzung der vorhandenen GPU-Hardware für die RAID-Beschleunigung optimieren. - Für extreme Workloads optimiert: Ideal für KI, maschinelles Lernen, 3D-Rendering, Videobearbeitung und Spieleentwicklung. - Vereinfachtes, softwaredefiniertes RAID: Einfache Konfiguration ohne die Komplexität herkömmlicher Hardware-RAID-Lösungen. Testen auch Sie das SupremeRAID SE-Beta-Programm Graid Technology bleibt Vorreiter bei zukunftsorientierten RAID-Lösungen und stärkt seine Position als Marktführer. Anwender, die Interesse haben, SupremeRAID SE mit der GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA zu testen, können sich unter beta.graidtech.com für das Beta-Programm registrieren. Über Graid Technology Graid Technology leitet einen Wandel bei den Möglichkeiten des leistungsstarken Computings ein. Als Erfinder von SupremeRAID, dem weltweit ersten und einzigen GPU-basierten RAID-System, sieht es das Unternehmen als seine Aufgabe, das volle Potenzial der NVMe-SSDs auszuschöpfen. Über internationale Partnerschaften mit Branchenführern wie NVIDIA, Supermicro und Dell Technologies bietet Graid Technology innovative RAID-Lösungen für KI, maschinelles Lernen, Medien und Unterhaltung sowie leistungsstarkes Computing. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.graidtech.com . Contact Information

Andrea Eaken

Senior Director of Marketing, Americas & EMEA

andrea.eaken@graidtech.com

949-742-9928 SOURCE: Graid Technology Inc. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten