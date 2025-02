Startseite Korrektur: Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 20:17. Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13. Februar 2025 / Graid Technology, der Marktführer auf dem Gebiet der GPU-basierten RAID-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass SupremeRAID SE ab sofort die gesamte GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA®-Grafikkarten unterstützt und den High-End-Workstation-Nutzern damit eine unvergleichliche RAID-Performance ermöglicht. Mit dem Support der Typen GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 können professionelle Anwender nun NVIDIAs stärkste GPUs nutzen, um eine größtmögliche NVMe-SSD-Performance mit herausragender Effizienz und Resilienz zu erreichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78494/984393GraidTechnologyf... Graid Technology unterstützt mit SupremeRAID SE die GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA®-Grafikprozessoren SupremeRAID SE ist die Bring-your-own-GPU-RAID-Lösung von Graid Technology, die für Workstation-Nutzer entwickelt wurde, die hohen Wert auf schnellen Datenzugriff, Zuverlässigkeit und Flexibilität legen. Durch die Unterstützung der Grafikkarten der GeForce RTX 5000-Serie können Anwender die Vorteile der modernen Blackwell-Architektur von NVIDIA und des ultraschnellen GDDR7-Speichers nutzen, um RAID-Engpässe zu beseitigen und das volle Potenzial von NVMe-SSD-Speichern auszuschöpfen. Mit SupremeRAID SE sind wir in der Lage, die Möglichkeiten für Workstation-RAID immer wieder neu zu definieren, so Leander Yu, President und CEO von Graid Technology. Indem wir den Support auf die gesamte GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA-Grafikprozessoren ausweiten, bieten wir professionellen Nutzern noch mehr Flexibilität, um die Leistung ihrer GPUs selbst für Anwendungen mit höchster Datenperformance zu nutzen - sei es für KI, Content Creation oder andere anspruchsvolle Workloads. SupremeRAID SE ermöglicht es Anwendern, RAID über 4 bis 8 NVMe-SSDs zu konfigurieren, um einen maximalen Durchsatz bei größtmöglicher Resilienz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig CPU-Ressourcen für andere intensive Aufgaben freizugeben. Dank SupremeRAID SE ergeben sich für die GeForce RTX 5000-Serie der NVIDIA-Grafikprozessoren folgende wesentliche Vorteile: - Bis dato unerreichte KI- und Rechenleistung: NVIDIAs Blackwell-Architektur wird für die ultraschnelle RAID-Verarbeitung genutzt. - Unterstützung der neuesten GPUs: Die Lösung ist jetzt auch mit den Typen GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 kompatibel. - Bring-Your-Own-GPU-Flexibilität: Anwender können ihr Investment durch Nutzung der vorhandenen GPU-Hardware für die RAID-Beschleunigung optimieren. - Für extreme Workloads optimiert: Ideal für KI, maschinelles Lernen, 3D-Rendering, Videobearbeitung und Spieleentwicklung. - Vereinfachtes, softwaredefiniertes RAID: Einfache Konfiguration ohne die Komplexität herkömmlicher Hardware-RAID-Lösungen. Testen auch Sie das SupremeRAID SE-Beta-Programm Graid Technology bleibt Vorreiter bei zukunftsorientierten RAID-Lösungen und stärkt seine Position als Marktführer. Anwender, die Interesse haben, SupremeRAID SE mit der GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA zu testen, können sich unter beta.graidtech.com für das Beta-Programm registrieren. Über Graid Technology Graid Technology leitet einen Wandel bei den Möglichkeiten des leistungsstarken Computings ein. Als Erfinder von SupremeRAID, dem weltweit ersten und einzigen GPU-basierten RAID-System, sieht es das Unternehmen als seine Aufgabe, das volle Potenzial der NVMe-SSDs auszuschöpfen. Über internationale Partnerschaften mit Branchenführern wie NVIDIA, Supermicro und Dell Technologies bietet Graid Technology innovative RAID-Lösungen für KI, maschinelles Lernen, Medien und Unterhaltung sowie leistungsstarkes Computing. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.graidtech.com . Ansprechpartnerin

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

