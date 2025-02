Startseite Legible & CAMB.AI erschließen neue Einnahmequellen mit globalem mehrsprachigen Hörbuchzugang Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 20:09. Vancouver, Kanada & Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, den 13. Februar 2025 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / das Unternehmen) und CAMB.AI Ltd. (CAMB.AI) haben gestern eine Vereinbarung unterzeichnet, um das digitale Leseerlebnis zu verbessern, indem künstliche Intelligenz (KI) bei Bedarf eingesetzt wird, um Millionen von eBooks sofort in qualitativ hochwertige Hörbücher in über 160 Sprachen umzuwandeln. Dieses barrierefreie Tool ist in der Lage, globale Märkte zu erschließen und Lesern auf der ganzen Welt bisher nicht verfügbare Inhalte zur Verfügung zu stellen. Mit Millionen von eBooks, die in allen Genres verfügbar sind, stellt diese Zusammenarbeit eine außergewöhnliche Marktchance dar - hunderte Millionen Stunden potenzieller Hörbuchinhalte, die den Lesern jederzeit und überall als nahtlose Lese- und Hörerlebnisse zur Verfügung stehen und es Verlagen und Autoren ermöglichen, ein internationales Publikum mit neuer Geschwindigkeit, Effizienz und Einsparungen zu erreichen. Die KI-gesteuerte Sprachlokalisierungs- und Sofortübersetzungstechnologie von CAMB.AI wird in die Plattform von Legible integriert, wodurch die Zugänglichkeit und die wirtschaftliche Rentabilität jedes eBooks verbessert werden. Dies ist eine aufregende Entwicklung im Bereich der Zugänglichkeit von Büchern, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Durch die Partnerschaft mit CAMB.AI ermöglichen wir es Verlagen und Autoren, qualitativ hochwertige, mehrsprachige Hörbücher schneller und kostengünstiger als je zuvor zu erstellen. Mit dieser Integration können Bücher auf unserer Plattform neue Märkte in mehreren Sprachen schneller als je zuvor erreichen und dies auf jedem Gerät, was den Zugang und das Umsatzpotenzial weltweit erweitert. Diese KI-gesteuerte Lösung wird als Premium-Zusatzfunktion zum Legible-Abonnementdienst vermarktet und auch über die Legible-Apps, die browserbasierte Plattform und die Infotainment-Systeme in Autos zugänglich sein, wobei die Einnahmen und Einsparungen direkt an die Verlage und Autoren weitergegeben werden. Dies gewährleistet ein wirklich internationales Angebot und verbessert das Leseerlebnis für Nutzer weltweit. User Journey & Angebot - Sofortiges Umschalten zwischen eBook-Text und Hörbuch-Modus.

- KI-unterstützte Sprachsynthese, die Erzählungen in über 160 Sprachen liefert.

- Die Verlage behalten die volle Kontrolle. Eine Opt-in-Teilnahme ohne Unterbrechung ist gewährleistet.

- Die herkömmlichen Kosten für die Hörbuchproduktion können erheblich gesenkt werden, wobei die professionelle Qualität, einschließlich Ton und Intonation, erhalten bleibt.

- Sprecher können ihre Stimmen für KI-generierte Erzählungen lizenzieren, was eine faire Vergütung und ethische KI-Integration gewährleistet. Die Vision von Legible deckt sich perfekt mit unserer Mission, Sprachbarrieren zu beseitigen und die globale Alphabetisierung zu fördern, sagt Akshat Prakash, CTO und Mitgründer von CAMB.AI. Unsere proprietären KI-Modelle ermöglichen es Verlagen und Autoren von Inhalten, ihre Werke sofort in mehrere Sprachen zu übersetzen und über die Plattform von Legible ein größeres Publikum in noch nie dagewesenem Umfang zu erreichen. Durch die drastische Senkung der Produktionskosten von Hörbüchern für ein mehrsprachiges Publikum bei gleichzeitiger Beibehaltung der Sprachqualität beseitigt diese Partnerschaft lange bestehende Barrieren in der Verlagsbranche. Autoren und Verlage können nun internationale Märkte in Rekordzeit erreichen und neue Umsatzpotenziale erschließen. Legible und CAMB.AI haben sich der ethischen Nutzung von KI verschrieben und stellen sicher, dass Verlage und Sprecher in diesem Ökosystem die volle Kontrolle behalten. Dies garantiert kreative Integrität, faire Vergütungspraktiken und ein nachhaltiges Modell für die Zukunft des Verlagswesens. Über CAMB.AI CAMB.AI wurde 2022 gegründet und ist führend in der Lokalisierung von Inhalten. Das Unternehmen verfügt über eine fünfjährige Erfahrung in der fortschrittlichen KI-Forschung im Bereich Sprache und Übersetzung. Unser Team besteht aus KI-Experten von renommierten Institutionen und Unternehmen wie der Carnegie Mellon University, Apple und Amazon. Wir haben Pionierarbeit bei der Zero-Shot-KI-Synchronisierungsplattform geleistet und liefern hyperrealistische Inhaltsübersetzungen in über 160 Sprachen. CAMB.AI ermöglicht es Autoren und Eigentümern von Inhalten in den Bereichen Medien, Sport und Bildung, Sprachbarrieren zu überwinden und Inhalte auf globaler Ebene universell nutzbar zu machen. Über Legible Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln. Legible revolutioniert das mobile eBook- und Hörbucherlebnis mit interaktiven KI-gesteuerten Inhalten in Living Books. Die jüngste Veröffentlichung von Legible, FrankensteinAI, ist die dritte in der KI-Klassik-Reihe des Unternehmens und interpretiert Mary Shelleys Meisterwerk mit animierter KI-Kunst, die von dem Digitalkünstler Remo Camerota entwickelt wurde, und mit immersiven, charaktergesteuerten KI-Chatbots neu und bietet den Lesern eine einzigartig fesselnde Reise durch die klassische Horrorgeschichte. Legible ist auch der exklusive Herausgeber der My Model Kitchen-Reihe von mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, bei dem für jedes Rezept ein KI-Souschef zur Verfügung steht. Die Living Cookbooks und Frau Ferrare wurden bereits dreimal in der Drew Barrymore Show und in vielen anderen großen US-Medien vorgestellt. Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Appning by FORVIA, Harman Ignite, LiveOne, ACCESS Twine4Car und Visteon abgeschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt. Legible wurde kürzlich mit dem 2024 EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen. Die Mitgliedschaft bei Legible Unbound für nur 9,99 USD pro Monat bietet den Lesern ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für unbegrenztes Lesen und Hören sowie einen exklusiven Zugang zu den einzigartigen Living Books von Legible. Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden. Kontakte: Legible Inc.

Website: www.camb.ai Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen handelt (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, beruhen sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und Legible ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Legible Inc.

