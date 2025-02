Spearmint erwirbt das Wolframprojekt Sisson North

13. Februar 2025 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen das Wolframprojekt Sisson North in der kanadischen Provinz New Brunswick, das direkt neben der Wolframmine Sisson liegt, erworben hat. Dieses neue Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Konzessionsfläche von 2.582 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolfram.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: Unserer Ansicht nach wird Wolfram angesichts der aktuellen Zollthematik eines der gefragtesten strategischen Metalle aus heimischen Quellen sein. Ähnlich wie bei unserem Vorstoß in den Antimonbereich ist das Management der Meinung, dass sich die Lieferkette angesichts der chinesischen Exportkontrollen verengen wird und so die Nachfrage nach Wolfram und Antimon steigen wird. Wir glauben, dass eine Diversifizierung in diese Sektoren unseren Aktionären die besten Erfolgschancen bietet, vor allem jetzt, da die Junior-Märkte für Wolfram sehr rege sind. Deutlich wird dies beispielweise an der starken Entwicklung von Unternehmen wie American Tungsten Corp (TUNG-cse), dessen Aktien von 0,03 $ im Oktober gestern auf einen Höchststand von 2,37 $ gestiegen sind, was von der starken Nachfrage seitens der Investoren nach Unternehmen im Wolframbereich zeugt. Herr Nelson weiter: Darüber hinaus möchten wir auf unsere Lithium-Beteiligungen in Clayton Valley (Nevada) hinweisen, die das Potenzial für die Auffindung von sowohl Lithium-Tonstein- als auch Lithium-Sole-Vorkommen bieten, da wir davon ausgehen, dass heimische Lithiumprojekte im Jahr 2025 auf deutlich mehr Interesse am Markt stoßen werden. Trotz der negativen Stimmung in Bezug auf Lithium und Elektroautos in den letzten zwei Jahren zeigen die jüngsten Daten eindeutig, dass die Verkäufe von Elektroautos zunehmen und die entsprechende Dynamik weltweit tatsächlich zu- und nicht abnimmt.

Im Februar 2025 hat US-Präsident Donald Trump Einfuhren aus China erhebliche Zölle auferlegt, darunter ein Zoll von 10 % auf fast alle chinesischen Waren, der am 4. Februar 2025 in Kraft trat. China hat daraufhin Gegenmaßnahmen ergriffen und insbesondere Exportkontrollen für kritische Minerale eingeführt. Dazu gehört auch Wolfram, das für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Verteidigung unverzichtbar ist.

Wolfram war aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften - wie seinem extrem hohen Schmelzpunkt, seiner Festigkeit und seiner Widerstandsfähigkeit - schon immer ein wertvolles Material. Es kommt in einer Vielzahl von Anwendungen zum Tragen, unter anderem bei der Herstellung von Hartmetallen, Elektronik, Glühdrähten und in der Militär- und Raumfahrttechnik. Die Maßnahmen Chinas in Bezug auf Wolfram haben den Rohstoff jedoch aus mehreren Gründen noch wertvoller gemacht:

1. Kontrolle des Angebots: China ist einer der weltweit größten Produzenten und Exporteure von Wolfram und kontrolliert einen erheblichen Teil der weltweiten Wolframreserven. Durch die Verschärfung seiner Produktions- und Exportquoten verringert China das weltweite Wolframangebot. Dieses begrenzte Angebot steigert den Wert des Materials, da die Nachfrage weiterhin hoch ist, aber die Verfügbarkeit eingeschränkt wird.

2. Zunehmende Nachfrage: Mit der Weiterentwicklung der Industrie ist die Nachfrage nach Wolfram für High-Tech-Anwendungen wie Elektronik, Energieerzeugung und militärischer Hardware gestiegen. Die Verknappung des Wolframangebots infolge der chinesischen Beschränkungen treibt den Marktpreis weiter in die Höhe, da Industrieteilnehmer nun um den Zugang zu dieser wichtigen Ressource konkurrieren.

3. Strategischer Rohstoff: Wolfram ist für viele Industriezweige von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Verteidigungs- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Chinas Kontrolle über das Angebot bedeutet, dass es den Weltmarkt beeinflussen und Wolfram in einigen Fällen als strategisches Druckmittel in geopolitischen Beziehungen einsetzen kann, was seinen Wert weiter erhöht.

Kurz gesagt, Wolfram hat aufgrund der Kombination aus Chinas strengerer Kontrolle über die Wolframproduktion und der wachsenden Nachfrage nach diesem wichtigen Rohstoff auf dem Weltmarkt noch weiter an Wert gewonnen.

China hat vor kurzem die Ausfuhr kritischer Minerale, einschließlich Antimon, in die Vereinigten Staaten verboten. Angesichts der zunehmend eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China verdeutlicht dieser Schritt die dringende Notwendigkeit für westliche Nationen, sich langfristig zuverlässige Quellen für diese kritischen Minerale zu sichern, die nun im Zentrum der globalen Lieferkettenkrise stehen.

Qualifizierter Sachverständiger für Offenlegungen im Bergbau:

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Spearmint Resources Inc.

Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay sowie das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge, das 4.722 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick und das 2.582 Acres umfassende Wolframprojekt Sisson North.

Das Projekt wurde mittels Abstecken erworben.

Den vorsorglichen Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 12. November 2024.

